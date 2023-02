Saint-Valentin : une fleuriste en Mayenne adapte ses compositions face à la hausse du coût de la rose rouge

Les ventes de fleurs se multiplient depuis quelques jours chez les fleuristes pour la Saint-Valentin. La fête des amoureux se déroule dans un contexte particulier cette année, avec l'inflation. Le prix des fleurs a augmenté et les roses rouges, les incontournables de la Saint-Valentin n'échappent pas à cette tendance. À Bonchamp-lès-Laval, la fleuriste Élisa Daburon a donc décidé de proposer à ses clients de nouvelles compositions, avec des prix abordables.

ⓘ Publicité

"Il y a des fleurs que je ne prends plus parce que c'est devenu cher"

Élisa Daburon est la gérante de L'Atelier d'Élisa à Bonchamp-lès-Laval. Comme d'autres commerçants, elle a été confrontée à la hausse du prix des matières premières. "Il y a le coût du transport. Il y a des producteurs qui vont chauffer un peu plus, qui vont utiliser plus d'électricité et après, forcément, ça se répercute sur les fleurs", détaille Élisa Daburon.

L'Atelier d'Élisa propose des compositions originales pour la Saint-Valentin avec des fleurs et du vin, afin d'éviter les roses rouges qui coûtent trop cher cette année. © Radio France - Maïwenn Bordron

L'Atelier d'Élisa s'est donc adapté aux prix en hausse et propose des compositions avec moins de roses rouges pour la Saint-Valentin. "On essaie de trouver des variantes sur des compositions accompagnées de vin ou autre pour permettre d'avoir quand même de la fleur, mais pas forcément que de la rose rouge", détaille la fleuriste de Bonchamp-lès-Laval. Elle vend aussi des compositions de fleurs avec des bougies.

Élisa Daburon souhaite proposer "des fleurs de saison et qui restent abordables". "Il y a des fleurs que je ne prends plus parce que c'est devenu cher", pointe-t-elle du doigt.