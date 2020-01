Saint-Vincent Tournante 2020 : plus de 80 000 visiteurs à Gevrey-Chambertin ce week-end

Gevrey-Chambertin - France

Rangez les bouteilles, les petites fleurs en papier crépon qui décoraient les rues du village ! Après un énorme boulot réalisé par plus de 600 bénévoles, le rideau est tombé ce dimanche soir sur la 76e édition de la Saint-Vincent Tournante de Gevrey-Chambertin.

La barre des 80 000 visiteurs sans doute dépassée

Et selon un premier bilan tiré dans la foulée, l'objectif des 80 000 visiteurs devraient être dépassé. Par ailleurs ce sont environ 14 000 bouteilles qui ont été bues. Énorme succès également du côté des kits puisqu'il s'en est vendu entre 30 et 35 000 kits. Des kits qui comprennent : le fameux verre aux couleurs de la Saint-Vincent, une pochette, un plan et 8 tickets de dégustation.

La Saint-Vincent à Gevrey-Chambertin © Maxppp - Philippe Bruchot

Joli succès aussi pour le "p'tit Gibri"

Les organisateurs, parmi lesquels, Caroline Drouhin, la vice-présidente de la Saint-Vincent Tournante 2020 à Gevrey-Chambertin, voulaient accès cette édition sur la famille et les enfants. Des kits, "le p'tit Gibri", contenant des coloriages, un plan et une pochette étaient mis à disposition. "Ils ont eu un vif succès et on en a vendu plus de 2 000, on était vraiment ravi de ce succès, d'autant que comme les adultes, les enfants ont eu accès à deux caveaux enfants qui leur ont permis de se réchauffer un peu. Du coup on a vu beaucoup de poussettes dans les rues de Gevrey avec des familles qui ont pu apprécier les décors."

La Saint-Vincent à Gevrey-Chambertin © Maxppp - Philippe Bruchot

"Ce fut un moment d'anthologie" se réjouit Caroline Drouhin

Caroline Drouhin a vécu une belle fête. D'autant qu'à priori il n'y a eu aucun débordement. "Ce fut un moment exceptionnel, on a vraiment vécu une Saint-Vincent d'anthologie. Autant en 2 000 on avait été un peu dépassé et surtout embêté par un temps exécrable avec beaucoup de pluie, là on a eu le soleil et le succès n'en a été que plus fort à l'image des deux dîners de gala où l'on a accueilli plus de 700 personnes à chaque fois".

La Saint-Vincent à Gevrey-Chambertin © Maxppp - Philippe Bruchot

Oubliée la Saint-Vincent de l'An 2000 !

Gevrey-Chambertin a déjà accueilli la Saint-Vincent à plusieurs reprises. La dernière fois, en 2 000, ça c'était moins bien passé. 100 000 visiteurs s'étaient pressés à l'événement, il y avait eu des débordements et les organisateurs s'étaient montrés dépassés. C'est suite à cette Saint-Vincent, notamment, que les kits de dégustation ont été mis en place.