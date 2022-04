Saint-Yrieix-la-Perche : une braderie organisée en faveur du peuple ukrainien par le Secours Populaire

Au rayon livre de la brocante, Annette feuillette plusieurs ouvrages. " On prend surtout pour nos petites filles. On a pris un peu de vaisselle, mais je pense qu'on va trouver notre bonheur. C'est faire un geste pour le Secours populaire en général et particulièrement pour l'Ukraine aujourd'hui"

L'ensemble des gains de cette braderie du Secours Populaire de Saint-Yrieix-la-Perche sera reversé à la section départementale. Le but pour l'association haut-viennoise est de financer le deuxième convoi humanitaire du Secours Populaire. Ce dernier ira au niveau de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine.

Les images en provenance de l'Ukraine marquent

Claude est venue elle aussi en solidarité avec la population ukrainienne qui subit cette guerre. Les images de civils massacrés ont profondément touché cette enseignante. "On aime déjà bien acheter en seconde main et en plus là c'est pour une bonne cause, donc c'est tout bénéfice pour nous. Les civils subissent cette guerre. C'est des femmes, des enfants, des personnes âgées... Forcément on pense à nos familles et on est en Europe et on se dit que ça peut pas arriver si proche de nous."

Certains ont même profiter de cette opération pour faire des dons. Une centaine d'euros a été récoltée. Cela doit permettre d'acheter du matériel médical et de la nourriture sèche pour le futur convoi. Magali, elle, a fait dons de vêtements et de couettes. "Ça, ça me touche vraiment. Ils n'ont plus rien. Il faut faire quelque chose. Je suis aide-soignante, je donne en fonction de ce que je peux mais si tout le monde donne un peu, je pense que ça peut faire grandir ce monde."