"Sainté Boogie Store", le nouveau disquaire pour mélomanes exigeants à Saint-Étienne

France Bleu Saint-Étienne Loire : Votre magasin s'appelle "Sainté Boogie Store"... Cela annonce la couleur ! Qu'est-ce qui vous différencie des autres disquaires stéphanois ?

Florian Rollet : Tout est dans le nom ! Sainté pour la ville, boogie pour les style musical (sous genre de la Funk NDLR) que j'apprécie énormément. Et puis ce qui devrait me distinguer, c'est le fait de pouvoir trouver des pièces rares chez moi dans divers styles, rock pop, funk boogie bien sûr, et puis hip hop et des pièces originales rares. Tout comme du matériel neuf, des platines, des enceintes et tout ce qu'il faut pour écouter la musique.

S'il y a une pépite à citer, en ce moment même, dans votre boutique, ce serait quoi?

J'ai, notamment en hip hop, en ce moment, l'original de Snoop Dogg de 93 !

Et on peut se l'offrir un disque comme ça ? Concrètement ?

On peut, si on est vraiment fan de l'artiste et qu'on veut la galette originale. Ça vaut dans les 300 € en moyenne.

On entend régulièrement ces dernières années que l'industrie du disque est sur le déclin. Ça vous inquiète ou vous êtes confiant, au contraire, malgré l'émergence des sites de streaming ?

Les statistiques prouvent que depuis plus de dix ans, le disque vinyle revient en force. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu ouvrir ma boutique. Pour moi, ce n'est pas qu'un effet de mode. À mon avis, ça va rester. Je considère les disques vinyles aujourd'hui comme des tableaux, des œuvres d'art. On aime avoir cette authenticité dans l'objet et c'est aussi un acte militant pour l'artiste.

Si on veut vous croiser ce mercredi soir, pour la Fête de la musique, où doit-on se rendre

Je serais ouvert au moins jusqu'à 20 heures donc n'hésitez pas à venir faire la fête dans les rues de Saint-Étienne et à passer me voir au magasin ! Il y a de quoi écouter et j'ai toujours plaisir à partager ma passion et mes connaissances musicales.

Retrouvez le "Sainté Boogie Store" dans la rue Georges Dupré, mais aussi sur les réseaux sociaux ou directement sur le site internet .