Sainte-Colombe-sur-Seine : ArcelorMittal annonce l'échec des discussions pour la reprise de son usine

Fin septembre 2018 après des mois d'interrogations ArcelorMittal annonçait la cession de ses deux tréfileries "Wire Solutions France" au groupe industriel Français Altifort. Cela concernait l'usine de Commercy, dans la Meuse, et celle de Sainte-Colombe-sur-Seine, village de 1.000 habitants dans le Châtillonnais.

La vente prévue capote

La vente devait être effective au 1er janvier 2019. Une excellente nouvelle pour les 111 salariés -42 à Sainte-Colombe et 69 à Commercy- qui devaient être tous repris. Mais voilà, dans un communiqué ce mercredi, ArcelorMittal annonce l’échec des discussions. La vente à Altifort tombe à l'eau. Arcelor explique qu'il va se remettre en quête d'un repreneur. En attendant c'est un coup dur pour les salariés.

Altifor s'était engagé

Didier Zint est secrétaire du comité de groupe européen de la CFDT. Il a suivit le dossier pour son syndicat. "Je pense que cela a été la douche froide. Car les salariés ont du passer les fêtes de fin d'année rassurés avec ce repreneur qui s'était engagé, qui avait un projet et qui reprenait tout le monde." Et si ArcelorMittal s'engage à trouver un nouveau client pour son usine "Altifort avait tout de même l'avantage d'être un nouvel industriel dans le paysage Français, le suivant on ne sait pas s'il aura les reins aussi solide".

Quoiqu'il en soit, si repreneur il y a , il devra -comme s'y était engagé Altifort à hauteur de 6 millions d'euros- injecter de l'argent pour rénover le site. Francis Castella, maire divers gauche de Sainte-Colombe-sur-Seine. "Le parc matériel de Sainte-Colombe a besoin d'être rénové. Cela fait des années qu'on le sait. Cela fait une dizaine d'années qu'il n 'y a pas eu de gros investissements de faits sur l'entreprise de Sainte-Colombe. Altifort s'engageait à faire cet effort sur deux ans."

"La production française est une production de grande qualité"

L'usine du Châtillonnais vaut le coup d'être sauvée explique Francis Castella. "L'entité de Sainte-Colombe peut produire jusqu'à 50 000 tonnes de matière finie, aujourd'hui elle n'en sort que 30 000. Donc le site a du potentiel d'autant qu'il y a des marchés en ce moment. La production française est une production de grande qualité qui intéresse le BTP au niveau européen" assure le maire de la commune.

ArcelorMittal ne lâche pas ses salariés pour autant, dans son communiqué le groupe assure qu'il "va reprendre contact avec d’autres repreneurs potentiels, qui avaient déjà manifesté un fort intérêt à la reprise de ces activités et qui permettraient de garantir la continuité de l'activité". Dans ses usines de Sainte-Colombe-sur-Seine, le groupe fabrique du fil et des câbles en acier pour l'industrie.