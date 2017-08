Sainte-Croix-en-Plaine : la chocolaterie Frédéric de "Patron incognito "liquidée

La douche froide pour les 37 salariés de la chocolaterie Frédéric à Sainte-Croix-en-Plaine. Ils ont appris ce mardi la liquidation de l'entreprise, ils se retrouvent au chômage. La chocolaterie était passée dans l'émission "Patron incognito", le PDG vantait les mérites du site qu'il avait repris.

On est passé à la télé, maintenant on est à la porte ! ", Annick Weiss, salariée depuis 12 ans dans l'entreprise

La seule offre de reprise de Betrand Zimmer, ancien patron de l'entreprise, qui proposait la sauvegarde de 5 emplois sur 37 a été rejetée. La chocolaterie Frédéric a été reprise en 2013 par le groupe Monbana. En mars dernier après la diffusion de l'émission de M6 "Patron incognito" dans laquelle le PDG Yves Guattari avait déclaré "j'ai bien fait de sauver cette boite, le savoir-faire d'une entreprise ce sont les salariés ".

Depuis l'été, la chocolaterie était déserte © Radio France - Guillaume Chhum

Quelques mois plus tard, les employés avaient appris en juin le dépôt de bilan et qu'Yves Guattari se séparait du site alsacien à cause de difficultés économiques .

Aujourd'hui ils sont amers, ils doivent de nouveau se rassembler ce mercredi matin à la chocolaterie à 8 heures, pour une dernière réunion. Ils avaient été mis au chômage partiel depuis le 20 juin dernier, ils ne faisaient de la présence que deux jours par semaine.