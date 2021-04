Sainte-Maure-de-Touraine : la société SECTRONIC subit la pénurie mondiale de composants électroniques

La société SECTRONIC (75 salariés) à Sainte-Maure-de-Touraine fabrique 500.000 cartes électroniques par an. Elle souffre de la pénurie des semi-conducteurs qui touche actuellement l'industrie automobile. La faute au confinement dans le monde en 2020 qui a fait exploser, notamment, les ventes de PC.

C'est un composant électronique qui est plus petit qu'un grain de sable et qui est indispensable pour des milliards d'appareils. Le marché du semi-conducteur traverse une crise sans précédent dans le monde. Une crise liée à la pandémie et au confinement qui, en 2020 a fait exploser les ventes de matériels informatiques comme les ordinateurs. Résultat, les usines de l'industrie automobile sont soient stoppées soit ralenties comme chez Renault ou Peugeot.

A Sainte-Maure-de-Touraine la société SECTRONIC, 75 salariés, qui fabrique des cartes électroniques pour l'industrie est à la peine pour satisfaire ses clients explique son directeur général Cédric Desrier : "Aujourd'hui on souffre parce que nous avons des décalages et des reports de la part de nombreux distributeurs de composants électroniques. Notre solution est de trouver d'autres composants sur d'autres marchés mais ces derniers sont plus chers, nous faisons tout pour satisfaire nos clients afin qu'ils ne subissent pas cette pénurie".

Ce sera l'inquiétude à partir du deuxième semestre

Et Cédric Desrier d'expliquer "que c'est le système D qui prévaut, les nuits sont courtes en ce moment, pour l'instant nous arrivons à maintenir la production mais au vu du carnet de commandes, nous pourrions tourner en 2/8, malheureusement nous ne pouvons tourner qu'en 1/8. Nous allons commencer à nous inquiéter à partir de fin juin si la situation ne s'arrange pas".

La société SECTRONIC fabrique des cartes électroniques (500.000 par an) pour l'industrie dans des domaines aussi variés que le ferroviaire, le médical ou le nucléaire. Ces cartes sont aussi destinées aux objets connectés.