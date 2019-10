Sainte-Maure-de-Touraine : une entreprise multinationale va créer plus de vingt emplois

Sainte-Maure-de-Touraine, France

Tout est prêt pour accueillir les nouveaux employés du groupe TDG en Europe. Les bureaux et lignes d'assemblages sont installés dans les 900 mètres carré du bâtiment. Transit Design Group conçoit et assemble des systèmes qui vont éclairer l’intérieur des trains et des avions grâce à des LED. La production doit commencer la semaine prochaine. Déjà quatre personnes sont embauchées, mais pendant l'année qui vient au moins vingt recrutements sont prévus. Si les commandes restent bonnes, le groupe TDG prévoit d'employer jusqu'à 130 personnes à Sainte-Maure-de-Touraine.

Charles Nadal (à gauche) présente les produits de l'entreprise TDG au président de la région François Bonneau. Il s'agit de lignes avec des LED dessus pour éclairer les trains et les avions. © Radio France - Thibault Lecoq

Pour nous c'est une très belle opportunité" - Michel Champigny, maire de Sainte-Maure-de-Touraine

Si la multinationale s'implante dans la commune, c'est que celle-ci dispose de nombreux atouts. "La région est un nœud ferroviaire, on est à 55 minutes de Paris", explique le directeur général de TDG en Europe, Charles Nadal. "Il y a aussi une sortie d'autoroute", ajoute Michel Champigny, le maire de Sainte-Maure-de-Touraine. Si les salariés s'installent sur la commune, l'édile espère des retombées économiques, notamment pour les commerces de proximité. "Pour nous, c'est une très belle opportunité", assure Michel Champigny. Côté infrastructure, tout est prêt pour les accueillir : école, collège, maison de santé... Un cadre de vie qui plaît aussi à Charles Nadal. " On peut proposer à de futurs employés d'avoir une belle entreprise, mais aussi de pouvoir vivre à la campagne", affirme-t-il.

La coordination entre les administrations : un vrai plus

Au départ l'entreprise a hésité entre mettre en place uniquement un bureau de vente en France ou monter aussi une usine. Ce qui leur a fait franchir le pas, c'est de voir la coordination entre la région Centre-Val-de-Loire, l'intercommunalité Touraine Val de Vienne et la commune. "Quand nous sommes arrivés ici, nous avons vu que monsieur le maire et tout le monde étaient prêt à nous aider pour nous étendre. Nous avons donc décidé de faire aussi de la fabrication", certifie Robert Gagne le P.D.G. de Transit Design Group. Tous ont cherché des solutions pour permettre une arrivée rapide de TDG. Ils se sont appuyés surtout sur l'agence de développement de la région, Dev'up. Elle coordonne l'ensemble des échelons administratifs qui peuvent apporter une réponse aux entreprises. L'objectif est d'éviter à une société de devoir aller à la rencontre de chaque entité locale. Une agence dont le président de la région, François Bonneau, est très fier. " C'est la simplification pour l'entreprise, c'est la lisibilité et la rapidité", vante-t-il.