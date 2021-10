Sainte-Sigolène : les salariés de Granger-Frères en grève pour des augmentations de salaires

Assis devant l'usine, les salariés prennent le soleil en discutant. L'ambiance est détendue mais les grévistes se disent déterminés.

Une majorité des 140 salariés de Granger-Frères à Sainte-Sigolène a arrêté de travailler depuis lundi soir. Ils sont en grève pour demander une hausse de 3% du taux horaire, la mise en place du 13e mois, la revalorisation du travail de nuit et du week-end et globalement une amélioration des conditions de travail.

Le gouvernement a annoncé une augmentation du Smic au 1er octobre, mais ici, les salariés, qui gagnent plus que le salaire minimal, ne sont pas concernés. Et une crainte de déclassement est dans la tête de certains comme Denise, 35 ans d'ancienneté "on a toujours eu une marge, mais là on est en train de la perdre la marge entre le Smic et ce qu'on est payés. Les salaires se dégradent. On suivait bien avant, mais maintenant, non".

Une baisse du pouvoir d'achat d'autant plus ressentie dans un secteur où de nombreux salariés sont dépendant de l'automobile. "La majorité des salariés vient travailler en voiture, explique Alban, moi j'habite à Dunières et je prends ma voiture pour venir travailler tous les jours. Ca fait 10 km. Ca fait pas beaucoup de route mais par rapport à l'essence, on voit la différence. Et nos salaires n'augmentent pas".

Ce mardi après-midi la direction a fait de nouvelles propositions. Elles doivent être discutées avec les salariés et une nouvelle rencontre est prévue mercredi matin.