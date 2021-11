Sainte-Suzanne-et-Chammes : une Sarthoise quitte l'usine pour des chambres d'hôtes médiévales

Ils y pensaient avant le confinement, mais l'année 2020 a été déterminante dans le choix de vie d'un couple installé à Sainte-Suzanne depuis juin 2020. Edwige Rullot et son mari Franck ont racheté le domaine de la Ferté Clairbois, une enceinte médiévale, un petit bijou, à quelques encablures du château de Sainte-Suzanne, dans les Coëvrons. Ils y louent depuis quelques semaines des chambres d'hôtes, rénovent aussi un donjon et proposeront à terme des animations autour du Moyen-Âge. Un changement radical de vie pour eux.

Désir d'indépendance

À commencer par Edwige Rulleau. Cette Sarthoise âgée de 48 ans a enchainé les contrats en intérim dans des usines. "Je travaillais dans des usines de carton ou de plastique. Avec des horaires en 2x8 ou en 3x8" explique la nouvelle mayennaise. Entendre le bruit des ânes et des oies fait aujourd'hui partie de son quotidien. "Je n'aime pas recevoir des ordres à la base et je n'apprécie pas forcément travailler en groupe" poursuit Edwige Rulleau.

D'un cabanon ... à un donjon !

Le couple vit aujourd'hui dans un décor de film, ce qui tranche radicalement avec son passé. "Avant en Sarthe on avait une maison à la campagne, mais le terrain était bien moins grand, la ville assez proche aussi. Ici on a un décor de rêve" sourit Edwige Rulleau. Son mari lui continue de travailler dans une usine sarthoise en tant que responsable sécurité. "Peut-être qu'il voudra changer de travail une fois que les chambres d'hôtes marcheront à plein régime" explique Edwige Rulleau.

Sans lui, la quadragénaire reconnaît qu'elle n'aurait jamais osé changer de travail. "_Monsieur a eu le courage. Moi au départ j'étais plus davantage en retrait. Et puis à force d'en parler, de travailler sur le projet, cela m'a donné envie. Ce qui m'a plus c'est l_a possibilité d'être mon propre chef. Aujourd'hui on doute encore, on espère évidemment que ça va marcher. On se donne trois ou quatre ans pour voir si on ne s'est pas trompé" termine Edwige Rulleau.

Des permanences en Mayenne

En Mayenne, Sandrine Legay, référente des parcours de formation chez Transitions Pro (une association qui accompagne les salariés du secteur privé dans leur changement de métier), note que la crise sanitaire a eu un effet de révélateur pour beaucoup de salariés qui avaient déjà dans l'idée de se reconvertir. "_La Mayenne représente 7% des actifs de la région Pays de la Loire et dans notre département on a justement 7% de demandes de financement de reconversion_. Ce qui est important c'est de savoir où on veut travailler. Si vous entamez une reconversion juste pour quitter un travail qui ne vous plaît pas, alors vous risquez de retomber dans la même situation trois quatre ans après" explique cette experte. La structure associative Transitions Pro organise régulièrement des permanences à Laval, Château-Gontier, Mayenne, Évron et Cossé-le-Vivien avec des salariés intéressés.