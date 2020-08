Saintes : Capitaine Masque se relance face à la concurrence étrangère

La société "Capitaine Masque" est née à Saintes, en Charente-Maritime, pendant le confinement. Pour répondre à la demande, l'entreprise a été créée de toute pièce pour fabriquer vite et en grande quantité : 90 000 masques ont ainsi été assemblés par des couturières de la région, confinées chez elles. Si l'entreprise a été fortement sollicitée au début, la concurrence étrangère l'a vite rattrapée. Depuis fin mai, la production est à l'arrêt. Pour rebondir, la société saintaise est en train de développer un nouveau masque, même si, comme beaucoup de ses concurrentes françaises, il lui reste beaucoup de stock sur les bras.

Un masque écologique

Le port obligatoire du masque se généralise dans plusieurs communes, comme c'est déjà le cas à La Rochelle. Chaque jour, la liste s'allonge. Il faut donc s'équiper. Capitaine Masque développe maintenant un nouveau masque, pour changer de clientèle, et attirer les professionnels et non plus seulement les particuliers et les institutions. Pour se différencier de ses concurrents, ce nouveau masque se veut protecteur et écologique : à chaque masque rendu, Capitaine Masque en renverra un autre. Au plus fort de l'activité, la marque a fait travailler jusqu'à 35 personnes. Des chiffres que le directeur de l'entreprise espère de nouveau atteindre très rapidement.