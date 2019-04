Saintes : le haras national vient d'être acheté par un entrepreneur local

Saintes, France

Les dix hectares de terrain et les bâtiments immenses ont donc trouvé un acquéreur. Mais pour l'instant, le haras national est vide depuis maintenant trois mois. Et du coup, les herbes folles gagnent du terrain sur la propriété. Mais ça va changer avec la venue du nouveau propriétaire. Philippe Védiaud va faire quelques travaux avant d'ouvrir la base régionale de son entreprise. Au programme : l'entretien du parc, mais aussi vérifier qu'il y a bien de l'eau, de l'électricité et la fibre.

L'institut français du cheval et de l'équitation, propriétaire des lieux, a du vendre après une réorganisation de son implantation en France. © Radio France - Thibault Lecoq

L'entreprise va aussi préparer des espaces pour stocker ses panneaux publicitaires et un garage pour sa flotte de véhicules. Il y a de l'espace pour tout accueillir. Et s'il reste de la place, le groupe familial ne se ferme aucune porte. Ils imaginent déjà d'autres usages à ces bâtiments. En tout cas dès septembre prochain, le site sera opérationnel pour les salariés de l'entreprise, anciens comme nouveaux. Car Philippe Védiaud Publicité se développe et prévoit de nouvelles embauches. Mais aussi de racheter des entreprises en Nouvelle-Aquitaine, notamment une à Bègles et une autre à Royan.

À la place des stalles pour les chevaux, bientôt des panneaux publicitaires en stock ? © Radio France - Thibault Lecoq

Une installation qui fait plaisir au maire de Saintes, Jean-Philippe Machon. "Que dire de mieux que de trouver quelqu'un qui est un investisseur local, puisque toute sa famille est à Saintes, et qui va y amener le siège régional de son entreprise donc avec en plus des créations d'emplois pour le territoire. Ça, c'est un projet magnifique et qui va faire revivre tout ce site du haras", demande le maire. Et effectivement, Philippe Védiaud se rappelle : "depuis tout gamin, je passe devant. Et puis quand j'étais petit, j'étais aux grilles en regardant au travers".