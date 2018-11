Saintes : près de 300 gilets jaunes réunis pour préparer le 17 novembre

Entre 200 et 300 personnes ont participé, ce mercredi soir, à Saintes, à une réunion de préparation à la manifestation contre les prix des carburants du 17 novembre. Ces gilets jaunes prévoient de bloquer un péage et les entrées des grandes surfaces.

Saintes, France

Ils se disent tous simples citoyens et apolitiques. Entre 200 et 300 "gilets jaunes" se sont rassemblés, ce mercredi soir, sur le parking du Parc des expositions à Saintes, en Charente-Maritime. Ils s'étaient donnés rendez-vous sur Facebook pour préparer leur mobilisation de samedi contre les prix des carburants. Ces salariés et retraités, habitants de petits villages pour la plupart, prévoient de bloquer des entrées de grandes surfaces et d'organiser une opération péage gratuit.

Les participants se disent tous simples citoyens, apolitiques et souvent représentants du monde rural. © Radio France - Valentine Joubin

"On va bloquer les supermarchés, les pompes à essence"

"Le rassemblement de Saintes n'est pas enregistré en préfecture!", se félicite François Grégoire, alias "François Michelin", le créateur de la page Facebook des gilets jaunes de Saintes. Ce cheminot, qui ne veut surtout pas être considéré comme un organisateur, comme un leader, appelle les participants à agir librement, "chacun est responsable de sa propre personne". Gino, retraité saintais sait ce qu'il fera samedi :"On va bloquer les supermarchés, les pompes à essence. Les véhicules ne pourront pas passer. On sera peut-être à pied à faire des aller-retour sur les passages piétons".

Près de 300 personnes ont répondu à l'appel au rassemblement publié sur Facebook. © Radio France - Valentine Joubin

Blocage de rond point et opération péage gratuit

Les "anti-taxes", comme ils se définissent aussi, préparent également une opération péage gratuit. "On lèvera les barrières de sortie pour que les gens ne passent pas", explique François Grégoire. Il pourrait aussi y avoir des blocages de ronds-points, ce qui ne plait pas du tout à Patrick, infirmier à domicile, "les gens risquent de se retrouver bloquer, on ne peut pas laisser les gens sans soin". Une crainte entendue par les participants qui semblent tous d'accord pour laisser passer les pompiers, les ambulances, la police et les _"aides à la personne"_.

Au sujet des risques de violence, François Grégoire se veut rassurant, "chaque groupe aura un référent. On communiquera par téléphone et s'il y a un problème on se préviendra. J'espère qu'il n'y aura pas de violence". Les gilets jaunes ne veulent surtout pas être associés à des casseurs.