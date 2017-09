Saira Seats : le tribunal de commerce de Saint-Étienne ordonne une procédure de sauvegarde

L'audience de ce mardi 5 septembre aura donc été la bonne pour les salariés de Saira Seats, à Andrézieux-Bouthéon. Le tribunal de commerce de Saint-Étienne ouvre une procédure de sauvegarde pour l'équipementier ferroviaire. L'avenir s'éclaircit pour les 180 salariés du site.

Les salariés de Saira Seats avaient le sourire à la sortie du tribunal de commerce de Saint-Étienne, ce mardi après-midi. La justice vient d'ouvrir une procédure de sauvegarde pour débloquer la situation de l'équipementier ferroviaire, installé à Andrézieux-Bouthéon.

Les salariés craignaient un énième report de l'audience ou pire, une décision défavorable à l'entreprise. © Radio France - Thomas Schonheere

Depuis plus d'un an, l'entreprise subissait les difficultés de son actionnaire italien, Tosoni, et ce, malgré la bonne santé financière du site ligérien. La décision du tribunal stéphanois redonne donc de l'espoir aux 180 salariés de Saira Seats. En effet, la procédure de sauvegarde doit permettre à l'entreprise de poursuivre son activité, de maintenir l'emploi et d'apurer ses dettes.

Quel repreneur pour Saira Seats ?

Un administrateur judiciaire a été nommé. C'est désormais lui qui va jouer les intermédiaires avec un ou des éventuel(s) repreneur(s), puisqu'ils seraient cinq sur les rangs. Désormais, Saira Seats va pourvoir partir en quête de nouveaux clients, de nouveaux marchés - pourquoi pas dès la mi-septembre, avec un contrat en vue avec Alstom - sans compter uniquement sur les crédits d'impôts (1,6 millions d'euros) débloqués par l'État en juin dernier pour donner un peu d'air à la trésorerie du site.