Saint-Denis : après la saisie de cannabis, les agents du centre technique municipal en grève

Après la saisie de 500 kg de cannabis au centre technique municipal en novembre, le maire de Saint-Denis a annoncé des mesures de réorganisation. Des mesures qui ne passent pas : des agents sont en grève depuis trois semaines et s'estiment "salis".

Depuis trois semaines, les grévistes bloquent l'entrée du centre technique municipal, installés sur le parking pour dénoncer les mesures prises par le maire après la saisie de 500 kg de cannabis en novembre. 24 agents en tout ont été suspendus. L'un d'eux est soupçonné par la justice d'être l'auteur du trafic.

"On a été salis" estime un agent

"La suspension a duré deux mois et demi" raconte Abdel qui a été réintégré avec ses collègues au début du mois de février, mais pas dans les mêmes conditions. "On m'expulse de mon logement de fonction sans aucune raison" explique-t-il, ajoutant : "malheureusement ils ont décidé de sanctionner 23 agents innocents, c'est ce qui est malheureux".

Le maire (PCF) de Saint-Denis, Laurent Russier, a notamment décidé de dissoudre le service des fêtes où travaillait l'agent mis en cause et le syndicat Force Ouvrière dénonce les propositions faite aux agents pour les reclasser. "Ce chauffeur, il est mis hors de cause, mais on lui dit que demain il sera maçon", détaille par exemple Laurent Barthel, le responsable du syndicat, qui dénonce des mesures "injustes". "On a été salis" estime pour sa part Karim*, qui travaillait au service des fêtes.

Des "mesures de réorganisation" mais "pas des sanctions" pour la ville

De son côté, la municipalité se défend de vouloir punir des innocents. "Les mesures de réorganisation et de sécurisation du site ne constituent pas des sanctions" assure Fabienne Soulas, l'adjointe au maire en charge du personnel qui doit aussi faire face aux critiques de l'opposition. "Il aurait peut être fallu traiter les problèmes et les dysfonctionnement qui existent au centre technique municipal avant de pénaliser l'ensemble des agents" Adrien Delacroix, co président du groupe socialiste au conseil municipal qui demande la "transparence" sur le fonctionnement des lieux.

Ce lundi soir, le magistrat qui a mené l'enquête administrative suite à cette saisie de drogue a rencontré l'ensemble des élus de la ville, afin de répondre à leurs questions.

* prénom d'emprunt.