Saison de ski : les intentions de séjour pour l'hiver prochain sont bonnes

Les Français ont bien l'intention de rechausser leurs skis cet hiver ! C'est ce qui ressort du baromètre hiver 2021/2022 de Savoie Mont-Blanc, l'organisme qui fait la promotion du tourisme alpin. Parmi la clientèle habituelle des sports d'hiver, 9 Français sur 10 ont l'intention d'aller skier en France cet hiver. L'enjeu est important pour toute la filière touristique : la saison de ski représente 68 millions de nuitées l'hiver en Pays de Savoie, contre 22 millions l'été.

"Une très bonne nouvelle pour nos stations."

"C'est une très bonne nouvelle, car habituellement, les gens viennent au ski mais ne viennent pas tous les ans, donc-là, si on le prend a contrario, ça veut dire que 9 Français sur 10 ont l'intention d'aller au ski cet hiver en France", insiste Michaël Ruysschaert, directeur général de Savoie Mont-Blanc Tourisme. Et les Pays de Savoie restent une destination privilégiée. "Savoie Mont-Blanc, les deux départements de Savoie et Haute-Savoie vont capitaliser 50% de l'offre, donc 1 Français sur 2 viendra en Savoie-Mont-Blanc."

L'incertitude du pass sanitaire

Ces intentions de séjour vont-elles se concrétiser ? 60% des personnes interrogées se disent "indécises". Tout dépendra évidemment de l'obligation ou non du pass sanitaire pour les remontées mécaniques. Le gouvernement devrait trancher d'ici la mi-octobre. "Ils sont 6 sur 10 à s'interroger, -est-ce que je vais réellement déclencher mon séjour, ou pas ?-, sur ces 6 personnes, 4 disent que l'ouverture des remontées mécaniques sera cruciale et déterminante dans leur séjour".

Retour espéré de la clientèle étrangère

En tout cas, les Anglais, les Belges, les Néerlandais viendront quoi qu'il arrive. "90% d'entre eux annoncent aussi qu'ils auront un pass sanitaire valide pour pouvoir skier, donc quelle que soit la décision du gouvernement, avec ou sans pass sanitaire, on voit que le marché étranger est beaucoup plus propice à ce type d'obligation", précise Michaël Ruysschaert. "Les clients étrangers sont beaucoup plus confiants que les Français sur l'ouverture des remontées mécaniques, ils sont extrêmement motivés pour partir en vacances, 90% nous ont répondu qu'ils étaient en phase pour partir en séjour sur le territoire français".

De plus en plus de courts séjours

Autre tendance : il y a cette année un vrai engouement pour les courts séjours, notamment chez la jeune clientèle, qui préfère partir du vendredi au lundi, plutôt que du samedi au samedi. "La génération Z, la jeune génération impose très clairement ce rythme-là, elle n'a pas envie de se conformer aux réservations du samedi au samedi."

"Sur des tunnels assez compliqués pour nos métiers dans le tourisme, comme le mois de janvier, où il y a six semaines d'un vrai tunnel peu actif en station de ski, là, les leviers de croissance sont sur du court séjour et aussi de s'adresser à une clientèle qui veut faire du ski naturellement, c'est la colonne vertébrale, mais qui a aussi envie de vivre d'autres expériences".

Un plan de relance à deux millions d'euros

Pour faire revenir les skieurs, Savoie Mont-Blanc Tourisme mise cette année sur "un plan de relance" exceptionnel de deux millions d'euros, à travers notamment une nouvelle campagne de communication sur les réseaux sociaux. Un spot vidéo sera diffusé tout au long de l'hiver sur Tik Tok et Snapchat pour séduire les jeunes.

"On va s'associer avec les stations pour valoriser la "board culture" et les sports de glisse, mais en indoor, on peut aussi faire du skate et du BMX, qui sont les nouvelles disciplines aux JO par exemple. On voit que ces jeunes qui font du skate font aussi du ski, il y a une vraie porosité dans ces communautés, donc on souhaite avoir une offre accessible sur les jeunes, avec un prix plancher pour qu'ils puissent venir en montagne."

Que pèse le ski en Pays de Savoie ?

Le ski représente un poids économique considérable sur les deux Savoie : 5,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires sont réalisés en quatre mois et demi sur 112 stations. À titre de comparaison, le chiffre d'affaires est d'environ 1 milliard d'euros sur l'activité été. "D'où l'importance de réfléchir à la diversification et à l'ouverture de ces ailes de saison pour dynamiser le tourisme et mieux lisser les flux et éviter d'avoir des pics de fréquentation sur certaines périodes sur notre territoire", conclut précise Michaël Ruysschaert.