Saison de ski : les remontées mécaniques ouvriront sans pass sanitaire, sauf si...

Cette fois c'est officiel : les remontées mécaniques ouvriront quoi qu'il arrive l'hiver prochain dans les stations de ski françaises ! Autre bonne nouvelle : si la situation sanitaire continue de s'améliorer (comme c'est le cas actuellement) le pass sanitaire ne sera pas demandé. L'annonce a été faite ce jeudi par le secrétaire d'Etat au tourisme en personne, Jean-Baptiste Lemoyne, en clôture du Congrès des Domaines skiables de France qui se tenait à Savoie Expo à Chambéry. De quoi rassurer les acteurs de la montagne à quelques semaines de l'ouverture des stations.

Le pass sanitaire pour les remontées mécaniques n'est pas à l'ordre du jour (Jean-Baptiste Lemoyne)

"Ce que nous attendions le plus, c'était un engagement sur le fait que les remontées ouvriraient bien l'hiver prochain, c'est ce qui nous tenait, à nous, et à tous les amoureux du ski le plus à cœur", se félicite Laurent Reynaud, le Délégué général de Domaines Skiables de France. "Plus de 80% des populations vaccinables sont vaccinées, les taux d'incidence redescendent un peu partout en-dessous de 50 pour 100.000 et dans cette situation Jean-Baptiste Lemoyne ne voit pas la nécessité d'imposer un pass sanitaire aux détenteurs d'un forfait de ski", a-t-il confirmé.

Un protocole à l'étude en cas de dégradation sanitaire

Si la situation sanitaire venait à nouveau à se dégrader dans les six mois qui viennent, dans ce cas, des restrictions s'appliqueraient dans les stations. Lesquelles ? C'est tout l'objet du projet de loi de vigilance sanitaire qui sera présenté en Conseil des ministres le 13 octobre prochain. "Nous espérons qu'il donnera un certain nombre de règles simples, compréhensibles de tous, pour nous permettre d'anticiper d'éventuels changements de protocoles, si dans les six mois qui viennent il devait y en avoir", ajoute Laurent Raynaud.

On ne peut pas demander aux clients de présenter un pass sanitaire cinq fois par jour (un directeur de station)

Et si jamais le pass sanitaire redevenait obligatoire ? Les acteurs de la montagne attendent du gouvernement souplesse et simplicité. "On aimerait plutôt un contrôle par échantillonnage qui permettrait d'avoir un système relativement fluide et pas trop contraignant pour les clients", explique Olivier Simonin, le directeur des remontées mécaniques à Val d'Isère.

Pour la montagne française, l'enjeu économique est considérable et le gouvernement semble l'avoir bien compris : en pleine saison d'hiver, les stations françaises font travailler environ 120.000 personnes en France. Rien que dans les deux Savoie, le ski génère un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros, réalisé en quatre mois et demi sur 112 stations.

Après la présentation en Conseil des Ministres le 13 octobre, le projet de loi de vigilance sanitaire fera l'objet d'une discussion au Parlement qui devra aboutir avant la mi-novembre.

