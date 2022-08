Saison estivale 2022 en Bretagne : "un grand cru" selon le comité régional du tourisme

La haute saison touristique est terminée, place à l'arrière saison jusqu'à fin octobre. L'occasion de faire un premier bilan après cet été chaud et ensoleillé, avec Jessica Viscart, directrice adjointe en charge de l'observation et du développement au Comité régional de tourisme de Bretagne, ce mercredi 31 août.

France Bleu Armorique : Sans surprise, on peut dire que cet été 2022 restera un excellent cru ?

Jessica Viscart : Ce sera un excellent cru. 83 % des professionnels bretons sont satisfaits de cette saison estivale 2022. Donc forcément, ça a donné le sourire à tout le monde. Après deux années qui ont été plus compliquées pour le tourisme, c'était attendu. Il y avait pas mal d'éléments qui nous laissaient craindre quand même certaines difficultés au cours de l'été. Mais les visiteurs étaient au rendez-vous.

France Bleu Armorique : Les visiteurs étaient même plus nombreux qu'en 2019, année de référence avant la crise sanitaire?

Jessica Viscart : Tout à fait. On comptabilise à cette date 6% de fréquentation touristique en plus entre le mois d'avril et la mi-août.

France Bleu Armorique : Cette année, beaucoup de Bretons sont restés en Bretagne ?

Jessica Viscart : On le sait, la Bretagne est très prisée des Bretons. C'est la première destination de vacances des Bretons, un tiers d'entre eux séjournent dans la région. Et en plus, ceux qui ne sont pas partis en vacances ont énormément profité du territoire, le nombre d'excursions a augmenté de 20%.

France Bleu Armorique : Ils ont profité de la région mais pas de tous les sites à cause de la chaleur ?

Jessica Viscart : On a eu très chaud cette année en Bretagne et les gens ont clairement adopté des comportements spécifiques en privilégiant des visites le matin, le soir, en évitant les heures les plus chaudes, et puis en fuyant les lieux qui ne permettaient pas d'avoir un minimum de fraîcheur ou d'air. Donc certains sites ont été un peu boudés alors que d'habitude plébiscités, parce que trop chaud et difficile d'en profiter avec ces températures là.

France Bleu Armorique : Avec la baisse du pouvoir d'achat et le prix des carburants, est-ce que les touristes ont moins dépensé ?

Jessica Viscart : Il y a forcément eu des arbitrages au cours de ces vacances, des choix d'activités gratuites au lieu de payantes par exemple, des arbitrages sur les restaurants, on en fait moins de meilleure qualité ou on diminue le panier. On a également constaté dans les campings que les emplacements nus pour les tentes et les caravanes étaient plus prisés. Comme le temps en plus le permettait, ça a boosté cette fréquentation là.

France Bleu Armorique : Et c'est confirmé, les étrangers sont bel et bien de retour ?

Jessica Viscart : Alors ça dépend encore des clientèles. On a pas mal de Belges qui sont revenus cette année, de Suisses, des Espagnols. Puis on a constaté aussi le retour des clientèles nord américaines. Dans une moindre mesure, puisque ce sont des petites clientèles pour nous, mais favorisées avec la parité dollar euro favorable pour eux.

France Bleu Armorique : l'une des problématiques fortes de cette saison, c'est la surfréquentation ?

Jessica Viscart : C'est vrai que sur des périodes courtes, essentiellement entre le 1er et le 15 août, on se retrouve avec une augmentation de la fréquentation touristique. Ça peut faire beaucoup de monde au même endroit en même temps. Et c'est assez difficile. Donc on travaille beaucoup à essayer de mieux répartir ces flux, en invitant notamment les Bretons, qui connaissent le mieux le territoire, à aller sur des sites hors des sentiers battus, plus confidentiels mais tout aussi exceptionnels que ceux qui sont habituellement fréquentés pour essayer d'équilibrer les forces. Parce qu'il est compliqué de demander à des touristes qui viennent juste pour une semaine de reporter la visite des points forts des sites phares de la Bretagne sur une autre période. Donc on essaye de faire passer ces messages là et rapidement.

France Bleu Armorique : Une très belle saison estivale donc, pour l'arrière-saison êtes-vous optimiste?

Jessica Viscart : Pour le moment, les niveaux de réservations et les perspectives pour les professionnels sont encourageantes. Donc on s'attend à un bon mois de septembre et on l'espère, un beau mois d'octobre avec les vacances.