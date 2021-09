Saison touristique 2021 : la Vendée « tire son épingle du jeu »

La Vendée tire bien son épingle du jeu : c'est ce qu'indique le premier bilan de la saison touristique 2021. L'organisme Vendée Expansion a mené une enquête auprès des professionnels. Pas de chiffre précis, il s’agit surtout du ressenti des hôteliers-restaurateurs, patrons de camping, de gîtes, ou encore de parcs de loisirs, comme le puy du Fou, mais il est certain que cette saison sera meilleure que celle de 2020, sans atteindre, évidemment le niveau d'avant la crise sanitaire. C'est évidement important, puisque le tourisme est le premier secteur d'activité du département. Il représente plus de trois milliards de chiffre d'affaire et compte 37.000 salariés.

Malgré la météo maussade de juillet, malgré la mise en place du pass sanitaire, malgré l'absence, aussi, des visiteurs anglais, le bilan final devrait être satisfaisant en Vendée, indique Guillaume Jean, vice-président du conseil départemental, en charge du tourisme : « il y a un retournement depuis la fin juillet. On était pessimiste, avec des craintes liées au pass sanitaire. Mais dès la première semaine d’août, les professionnels ont vu arriver une clientèle qui n’était pas du tout gênée par le pass sanitaire, et qui, a consommé plus que d’habitude ».

"Nous avons fait une saison remarque, grâce à des visiteurs fidèles" - Nicolas de Villiers, président du Puy du Fou

Parmi les sites qui ont fait le plein de visiteurs, il y a le Puy du Fou, même s'il a ouvert en juin et non pas en avril comme d'habitude. D'où la satisfaction de son président, Nicolas de Villiers : « on retrouve un nombre de visiteurs équivalent à 2019, bien entendu amputé des deux mois d’avril et mai pendant lesquels nous étions fermés. On remarque aussi que plus de 70% viennent pour des séjours de deux ou trois jours, et pas seulement pour une journée ». Le Puy du Fou indique que la baisse, par rapport à 2019, est de 30%, alors qu’elle avait été de 50% en 2020.

Les propriétaires de chambres d'hôtes et de gîtes eux aussi ont le sourire. En revanche, d’après l’UMIH, les bars et discothèques auront à nouveau sans doute un bilan très négatif de cette saison 2021.