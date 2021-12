Saison touristique 2021 : les Britanniques dix fois moins nombreux dans la région

Les Hauts-de-France font partie des régions qui ont perdu le plus de touristes depuis deux ans. L'Insee a publié une étude sur le bilan touristique entre mai et septembre 2021 par rapport aux chiffres de 2019. Derrière notre région, le Grand Est (-31 %) et en bas du classement, l'Ile-de-France (-55%). Aucune région de France n'a retrouvé sa fréquentation d'avant crise sanitaire.

Une légère amélioration par rapport à 2020

Au total, 6,3 millions de nuitées ont été enregistrées dans les hôtels, campings et autres hébergements collectifs comme les villages vacances ou les auberges de jeunesse. On constate une légère hausse de 8% concernant la fréquentation au cœur de l’été 2021 par rapport à 2020.

Quand on regarde les chiffres de la saison estivale 2021 dans la région, on observe néanmoins une forte progression au fur et à mesure de l'été, – 51 % des nuitées en mai, – 41 % en juin, – 21 % en juillet et – 16 % en août, – 11 % en septembre. Cette évolution correspond à la levée progressive des restrictions sanitaires sur cette période.

Plus de 50 % de touristes étrangers en moins

L'absence des vacanciers étrangers est marquante. Dans les Hauts-de-France, leur présence a baissé de près de 60 % par rapport à 2019.

Dans l'enquête de l'Insee, on constate que les Britanniques sont dix fois moins nombreux qu'en 2019. Le Brexit et les mesures sanitaires sont sans doute en cause. En revanche, il y a une forte augmentation de la présence des Hollandais sur notre territoire, +35 %, + 11% d'Allemands et du coté des touristes Belges, les chiffres sont stables.