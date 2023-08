Saison touristique de mauvaise facture, les professionnels disent une fois encore leurs inquiétudes

Ce n’était en rien une cellule de crise, mais bel et bien une réunion entre la préfecture de Corse et les acteurs du tourisme de l’île. Une réunion pour exprimer de vives inquiétudes, une fois encore. Le groupement des hotelleries et restaurants de Corse l’avait déjà fait un mois plus tôt. Mais la fronde est cette fois-ci plus importante. La crainte est de voir disparaitre certaines entreprises. Jean André Miniconi, président de la CGPME de Corse l’exprimait clairement au sortir de deux heures de réunion : « les chiffres et l’activité en Corse ne sont pas bons. Nous tenions à alerter la préfecture des probables problèmes de trésorerie que les entreprises vont avoir à compter de septembre. Le premier c’est le remboursement du Prêt garanti de l’Etat et le paiement des charges sociales et de la TVA. »

Les mauvais résultats de la saison 2023 s’expliquent de diverses façons. Ils sont liés au contexte économique difficile.

« Bien sûr qu’il y a un problème de pouvoir d’achat, c’est une évidence » atteste Karina Goffi, la présidente de l’UMIH de Corse. Mais il y a selon elles d’autres maux, dont celui du prix des transports pour venir en Corse. « Pour rentrer sur l’île, si on n’a pas une politique touristique et que l’on ne travaille pas nos prix de transport, on n’y arrivera pas. Il faut que l’on se mette immédiatement autour de la table pour définir tous ensemble les choses » conclut la chef de file de l’UMIH de Corse.