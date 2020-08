Saison touristique en Normandie : optimisme de rigueur chez les professionnels

Le Comité Régional de Tourisme de Normandie a terminé sa 2ème enquête de conjoncture touristique estivale auprès des professionnels du tourisme normands et a compilé les résultats dans le document que vous trouverez en pièce jointe.

Au mois de juillet, près d'un professionnel du tourisme sur deux (46%), estime que la fréquentation du territoire par les visiteurs a été bonne. Et même s'ils sont près des deux tiers à la juger en baisse par rapport à la même période en 2010, la plupart des acteurs du secteur notent une présence importante des familles en provenance des régions limitrophes de la Normandie et de la Normandie elle-même.

Pour preuve de cette fréquentation de "proximité", d'après l'enquête réalisée, les touristes français viennent d'abord de l'Ile-de-France, puis de Normandie, des Hauts-de-France et de Bretagne. Evidemment, les professionnels constatent une baisse du nombre de touristes étrangers du fait des restrictions de circulation liées à la Covid-19. 40% des sondés estiment cette présence très faible, en dépit des visites de Néerlandais ou de Belges que l'on croise cet été dans la région.

Campings et hôtels en berne

Dans ce contexte, et toujours d'après l'enquête de conjoncture du Comité régional de Tourisme de Normandie, hôteliers et propriétaires de campings sont les moins satisfaits. A plus de 40%, ils jugent moyenne la fréquentation de leurs établissements. A l'inverse, les propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes sont 57% à être satisfaits de leur mois de juillet. Une satisfaction que l'on retrouve globalement du côté des gestionnaires de sites de visite, malgré des chiffres de fréquentation en baisse par rapport à l'an dernier.

Reste à savoir si le mois d'août sera à la hauteur des espérances des professionnels normands du tourisme. La majorité d'entre eux reste prudente, craignant une dégradation de la situation sanitaire. Prochaine enquête de conjoncture, à la fin du mois d'août.