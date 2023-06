Saisonniers : des milliers d'offres d'emploi en Bretagne, les restaurateurs n'arrivent pas à recruter

Des milliers de postes de saisonniers sont à pourvoir encore en Bretagne dans l'hôtellerie restauration. Alors que l'an dernier, la moitié des 150.000 postes offerts n'ont pas trouvé preneur. Les professionnels, après avoir revalorisé les salaires et travaillé à réaliser des journées sans coupure, tentent maintenant de trouver des logements. C'est l'une des priorités d'Hubert Jan, président dans le Finistère de l'UMIH, l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie.

France Bleu Breizh Izel : Vous arrivez à mieux recruter cette année ?

Hubert Jan : Non, pas mieux que les années précédentes. Ça s'est même accentué. Quoi qu'il en soit, on est mobilisé.

Ça veut dire qu'il va y avoir des hôtels, des restaurants qui vont encore devoir rester fermés un jour, deux jours par semaine, même en pleine saison ?

C'est un vrai cancer, on a de la réduction d'activité. Nos entreprises vont réduire la voilure et ferment plus tôt, réduisent le nombre de clients qu'elles peuvent accepter.

Le gouvernement a présenté mercredi un plan en trois axes : accompagner sur l'année les saisonniers, les former, aider à les héberger. Et c'est l'hébergement qui continue à pécher.

Chez nous, on a une doctrine : c'est un emploi, un toit ou ça marche dans l'autre sens, un toit, un emploi. C'est une mobilisation de tous les jours. Sur le Finistère, on a initié des démarches avec les élus qui m'accompagnent, des professionnels sur chaque territoire. On a identifié six bassins d'emploi qui ont une très forte activité saisonnière, qui vont pouvoir trouver quelques solutions cette année.

Quelles sont les solutions ? C'est de l'hébergement dans les campings par exemple ?

Idéalement ! C'était le cas par le passé, ça ne l'est plus. On a des solutions un peu plus structurantes, qui sont sur des mobil-homes comme sur Roscoff, sur le Pays bigouden aussi. Sur la presqu'île de Crozon, on a des propriétaires écoresponsables avec une quarantaine de logements dorénavant, qui sont de gré à gré avec nos professionnels, sur des loyers extrêmement faibles par rapport à la situation de leur hébergement.

Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des locaux, des habitants qui s'engagent à mettre à disposition et gagner peut-être moins d'argent qu'en louant à des touristes.

C'est le cas sur Crozon, cette année où la mairie avec notre professionnel responsable, ont trouvé cette solution-là grâce à des propriétaires écoresponsables. Et véritablement, je les en remercie.

Ce plan gouvernemental prévoit notamment une plateforme qui doit recenser des offres à prix raisonnables et notamment des logements dans des chambres universitaires ou des internats. Quand on a 22 ans, qu'on gagne quand même un petit peu sa vie, est-ce qu'on a envie d'aller dormir à l'internat ?

Dans votre question, vous avez apporté la réponse ! Ma commune, Fouesnant, avait initié un accord avec le Crous à Quimper. Il y a 20 km de trajet, et le jeune qui vient en saison sur Beg-Meil, n'a pas envie de rentrer sur Quimper. S'il vient sur une activité saisonnière, il y a le côté festif qui mérite un peu d'attention. Ce n'est pas le cas, ça ne marche pas non plus.

Il y a eu des initiatives à Lamballe, à Dinard, pour mettre, par exemple, le lycée hôtelier à disposition. Ça, ça ne convient pas visiblement. Alors qu'est-ce qui convient ? Il faut que vous preniez en main, vous, dans l'hôtellerie restauration ?

Effectivement, c'est ce qui est en route pour nous. On a une initiative structurante locale à Concarneau menée par les chantiers Piriou. Ils ont la même problématique que nous : ils imaginent un foyer de travailleurs avec des studios T1 et T2, d'une trentaine de logements. Après avoir rencontré Action Logement, je pense que l'on va pouvoir participer activement au projet. J'ai donné mon accord pour les professionnels du secteur, pour ceux qui sont intéressés de pouvoir investir dans ce genre de projet.

Il faut aussi qu'ils soient aidés ?

Évidemment. C'est le coût qui va permettre aux professionnels de pouvoir investir... ou pas. Ça apporte quand même des solutions aux problématiques de chaque entreprise qui a besoin de fixer ses salariés.

Et vous aviez passé un accord à l'UMIH l'année dernière, accord avec la Tunisie pour faire venir des saisonniers tunisiens, pour qu'ils viennent travailler pour la saison en France ? Ça marche, des employés sont arrivés ?

Non, ça ne marche pas. D'une part, parce que la plateforme numérique a du mal à démarrer. J'en ai été à l'initiative nationale, j'ai fait du Finistère un territoire test, j'ai des accords avec l'OFII, l'Office français de l'immigration à Tunis et le Pôle emploi tunisien de gré à gré. C'est le secrétariat de l'Umih Finistère qui traite les dossiers directement pour nos professionnels.

Le problème, c'est qu'on ne peut pas les loger !

C'est toujours le même problème, c'est le logement. C'est contractuel, il faut qu'on puisse les loger.