Saisonniers : les restaurants du Finistère à flux tendu durant l'été

Concarneau, France

La Bretagne est la deuxième destination préférée des Français pour cet été 2019. Pour les professionnels du tourisme, la saison démarre fort. Pourtant, elle s'avère toujours aussi compliquée. Le problème : en plein mois de juillet, certains hôtels ou restaurants manquent de saisonniers. "Tout le monde est en sous-effectif. Nous sommes obligés de nous adapter, en fermant parfois un jour au lieu de travailler sept jour sur sept", explique Hubert Jan, le patron de la branche restauration du l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie.

"Deux personnes supplémentaires ça ne serait pas de trop"

A Concarneau, le restaurant "Les Sables blancs", fonctionne à flux tendu. La jeune chef de rang n'a pas vraiment le temps de profiter de la vue sur mer : "On court beaucoup lors des gros services. C'est vrai que une ou deux personnes supplémentaires, ça ne serait pas de trop."

Ce restaurant peut accueillir jusqu'à 190 couverts le midi. Le cadre attire beaucoup de touristes alors le restaurant doit s'organiser pour être le plus efficace possible. "En pleine saison, on fonctionne à flux tendu" reconnaît le patron, Rémi Rio.

Ce gérant n'a d'ailleurs pas d'autres choix que de prêter main forte à son équipe en cuisine. Et pour réduire la charge de travail, il a revisité sa carte pour la période estivale : une carte plus courte, plus rapide d'exécution, "où les clients peuvent manger sur le pouce."

Recherche professionnels qualifiés

Selon Rémi Rio, le problème repose sur le manque de saisonniers qualifiés. Résultat, "il faut davantage de personnels sur un même poste" pour que le travail soit correctement exécuté.

Aussi, le travail n'attire pas assez. Les jeunes seraient plus exigeants et le rythme est particulièrement intense : "On travaille tous les week-ends et jours fériés. Même si on a une pause au milieu de la journée, on commence le matin vers 11h30 et on termine le soir vers minuit et parfois même une heure du matin", témoigne Marion, chef de rang.

Les saisonniers doivent en plus trouver parfois un logement pour travailler, en sachant qu'ils gagnent en moyenne 1 700 euros net par mois.