On sait désormais qui va construire le futur camping du Grand Reims

Reims, France

Châlons-en-Champagne, Épernay, Fismes et même à Dormans, les touristes peuvent séjourner dans un camping digne de ce nom. Mais cela fait des années qu'il n'y a rien à Reims et dans ses alentours. C'est un serpent de mer qui alimente la chronique depuis des années ... Les critiques n'auront bientôt plus aucune raison d'être ! Le conseil communautaire de Grand Reims a officiellement retenu jeudi soir le site du Château de la Malle à Saint-Brice-Courcelles et a surtout fait le choix du concessionnaire : le groupement SOGEVAL/REVEA/SOMIVAL.

Le futur camping va donc voir le jour - comme annoncé en janvier 2018 - dans le parc boisé de la Malle, d'une surface de 5 hectares. Il viendra compléter l’offre d’hébergement touristique du territoire à proximité du centre-ville de Reims.

Nous sommes en pleine forêt et pourtant à dix minutes seulement de la cathédrale de Reims, à deux pas de la Coulée verte, avec les transports en commun. Il y a tout, il n'y a plus qu'à faire ! - Alain Lescouet, maire de Saint-Brice-Courcelles (en 2018 sur France Bleu)

Même si le camping est désormais une réalité, le calendrier n'est pas encore fixé. On ne sait pas encore quand il sera construit. 2019 était la première date annoncée, mais il semble bien que les délais espérés ne pourront pas être tenus.

Une concession pour 15 ans

L’appel d’offres de délégation de service public avait été lancé, il y a plus d'un an et trois candidatures avaient été retenues. Le projet de concession pour une durée de 15 ans, soumis à validation du conseil communautaire est porté par le groupement SOGEVAL/REVEA/SOMIVAL. Il prévoit la création d’un camping urbain 4 étoiles, comportant 149 emplacements, dont 31 réservés à l’accueil de camping-cars et un parc de 100 unités locatives de type résidences mobiles en toile et bois, des bungalows toilés des Ecolodges, ainsi que des chalets en bois. Le site disposera notamment d’une piscine couverte.

Le montant prévisionnel des investissements à la charge exclusive du concessionnaire s’élève à 6,3 millions d'euros. "Le candidat exploite déjà plusieurs hébergements de même type en France, et dispose d’une centrale de réservation - Revea - et de moyens de commercialisation et de communication performants," précise le Grand Reims dans son communiqué.