Salaire dérisoire et planning à trous : une quinzaine d'auxiliaires de vie ont manifesté à Crécy-en-Ponthieu

Une quinzaine d'auxiliaires de vie de Valloires Domicile ont manifesté ce vendredi matin à Crécy-en-Ponthieu, pour la première fois de leur histoire. Elles se sont donné rendez-vous, avec une vingtaine de militants de la CGT, devant le siège de l'association qui les embauche, avant une déambulation dans le centre-ville. Sur leur banderole, on pouvait lire : "Femmes malpayées, maltraitées, mal retraitées". Les salariées ont été reçues par leur direction, puis par le maire de Crécy-en-Ponthieu Gérard Lheureux.

Elles sont 80 à faire ce métier dans cette association : faire les toilettes quotidiennes des personnes dont elles s'occupent, préparer le repas, faire le ménage et puis discuter quand il y a le temps - tout cela entre trente minutes chrono. En tout, chacune peut suivre jusqu'à 16 usagers par jour, sur une quarantaine de communes qui vont du Ponthieu à la côte picarde.

Certains salariées prennent des crédits pour payer l'essence

Ces auxiliaires doivent utiliser leur propre voiture pendant le service avec 38 centimes remboursés par kilomètre explique Sylviana : "On réclame 50 centimes par kilomètre, explique cette salariée, en poste depuis 9 ans. Et puis l'usure de la voiture, c'est aussi à nos frais." Certaines font même des crédits pour payer l'essence ! Et ces trajets en voiture ne sont pas comptés comme du travail : "On est tout le temps sur la route, on travaille du matin au soir pour des salaires dérisoires", conclut Sylviana. Valloires Domicile a annoncé bientôt acheter 8 voitures pour 80 auxiliaires. Un début de solution timide, car chaque véhicule sera attribué 3 mois à une salariée, avec une carte carburant.

A cela, il faut ajouter des journées à trous, qui s'étalent entre 6h45 et 20h30 explique Sandra : "Parfois on commence le matin pour 3/4 d'heure, puis on revient à midi pour 3/4 d'heure, et pareil le soir". Et chaque jour, cette auxiliaire a le sentiment d'être maltraitante avec les usagers : "Essayez de faire en trente minutes une toilette, un repas, la vaisselle et le reste : c'est impossible. On n'a même plus le temps de discuter avec eux", poursuit cette salariée.

Une poignée d'auxiliaires, accompagnées par des militants CGT, se sont rendu jusqu'à la mairie de Crécy, et ont été reçues par le maire. © Radio France - Jeanne Daucé

"Ces femmes s'endettent pour travailler" dénonce la CGT

Les auxiliaires passent donc plus de temps, non rémunéré, avec leur patient. Le tout, pour un salaire de 1000 euros pour 110 heures par mois : "Ces femmes s'endettent pour travailler, dénonce Catherine Massalon, représentante de la CGT à l'association de Valloires. Elles font toujours tout pour venir faire leurs prestations, même quand elles ont des difficultés de déplacement : ces salariées sont tenues par l'affect, celui qu'elles ont pour leurs patients".

Les salariées réclament aussi des plannings fixes. Impossible dit Valloires Domicile, qui n'arrive pas à recruter. Difficile aussi de faire plus sur les salaires : "L'augmentation ne sera pas significative et ponctuelle, quand on pourra, indique Marie-Charlotte Thueux, directrice adjointe. En ce moment, on y travaille car nous sommes en négociation avec le département de la Somme pour plus de souplesse financière pour ces salariées qui s'investissent."

Les auxiliaires de Valloires Domicile envisagent d'autres actions prochainement.