Salaires : "beaucoup d'entreprises ont fait des augmentations sensibles" affirme François Asselin (CPME)

Prix de l'énergie, des aliments, des matières premières... Le pouvoir d'achat est la préoccupation N°1 du moment. Face à l'inflation, le gouvernement travaille à des mesures d'aide qui devraient êtres votées après les élections législatives. En attendant, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a rencontré en début de semaine les organisations patronales, et a appelé les entreprise qui le pouvaient à augmenter les salaires. "Les entreprises qui le peuvent, la précision est importante" note François Asselin, qui a participé à la réunion. Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) était de passage à Metz ce mardi et a livré au micro de France Bleu Lorraine son analyse de la situation et ses propres propositions.

Agir sur les heures supplémentaires

"Beaucoup d'entreprises ont fait des augmentations sensibles, ne serait-ce que pour conserver leurs talents" affirme François Asselin, qui souligne le nécessaire équilibre entre l'obligation de résultat des entreprises et la motivation de leurs salariés. Si, comme le ministre de l'économie, le patron de la CPME n'est pas favorable à une hausse généralisée des salaires qui aggraverait selon lui l'inflation, il propose d'agir sur les heures supplémentaires. "En France, la 36e heure coûte très cher à l'entreprise. Il faudrait un amortissement des charges sociales pour l'entreprise, qu'elle ne coûte pas plus qu'une heure normale, tout en rémunérant à 25% supplémentaire les salariés qui font ces heures. Cela permettrait aux salariés qui veulent travailler plus de gagner du pouvoir d'achat sans que cela impacte la compétitivité des entreprises."

Etaler la prime Macron

Autre piste avancée : la prime Macron. François Asselin suggère au gouvernement d'autoriser les entreprises à verser la prime en plusieurs traites, de façon à contourner d'éventuelles difficultés passagères de trésorerie. Le président de la CPME rappelle que nombre d'entreprises sortent de la crise sanitaire endettées, et que la crise ukrainienne vient encore les fragiliser davantage. "Il va falloir étaler au delà de 4 à 5 ans le remboursement du prêt garanti par l'Etat" prévient-il, ajoutant que "beaucoup d'entreprises sont en train de rogner leurs marges parce qu'il est compliqué de basculer sur les prix de vente les augmentations intempestives, comme sur le prix de l'énergie."