Salaires, charge de travail, inflation, future centrale : la tension monte au Vazziu

Salaires trop bas, charge de travail de plus en plus élevée et dossier de la future centrale qui n'évolue pas : une centaine d'agents EDF s'est rassemblée ce jeudi 29 septembre devant la centrale du Vazziu, à Ajaccio. À l'appel de la CGT, le site a été bloqué de 6h à 12h.

La centrale du Vazzio, à Ajaccio, a été bloquée ce jeudi 29 septembre à l'appel de la CGT énergie de Corse. Sur place, une centaine d'agents venus répondre à l'appel de plusieurs organisations syndicales pour les salaires et les retraites, alors que la rémunération de base des agents EDF n'a pas évolué depuis 10 ans. La mobilisation a aussi permis de rappeler le long combat mené pour faire avancer le dossier de la future centrale, dont les discussions sont à l'arrêt depuis mars 2021, selon le syndicat.

Selon le syndicat, la Corse pourrait de nouveau connaître un black-out, semblable à celui de 2005. "Il a fait très chaud avec très peu d'eau cet été, alors qu'une partie de notre parc de production est axée sur de l'hydroélectricité. Donc on ne peut pas s'en servir", alerte Xavier Nesa, le secrétaire général de la CGT Énergie en Corse. "Si l'hiver est rigoureux, on va être en difficulté", alerte-t-il, expliquant que des groupes électrogènes ont déjà été prévus, mais qu'il s'agit là d'une "situation de seconde zone qui n'est plus acceptable" pour la Corse.

Inaugurée en 1982, la centrale du Vazzio est vétuste et ne peut plus suivre les évolutions de consommation de la société. "Aujourd'hui il y a les téléphones, la wifi, les climatiseurs mis en route de plus en plus tôt dans la saison", détaille le secrétaire adjoint du syndicat Yannick Boutry, qui rappelle également que la population est en hausse et qu'elle se multiplie lors des pics touristiques. "Cet été, la pointe a atteint près de 450 mégawatts", précise Mario Palermo, agent EDF responsable d'équipe sur le site (soit l'équivalent d'un pic hivernal, ndlr).

Revendications salariales

Comme des centaines d'agents, tous métiers confondus, sur le continent, les salariés présents devant la centrale réclament une augmentation du salaire de base. "À l'embauche, le salaire est situé entre 1.3000 et 1.500 euros net par mois", souligne Xavier Nesa, qui rappelle que "depuis 10 ans, le salaire de base n'a augmenté que de 2%" alors que la population fait face à une inflation inédite (+5,9% en août). "Le salaire est stable, poursuit Mario Parlermo, il n'y a pas trop d'évolution. On le ressent fortement".