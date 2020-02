Salaires des enseignants : le ministre annonce une hausse de 100 euros par mois pour les jeunes profs

Le ministre de l'Éducation a annoncé, dimanche, que les jeunes professeurs gagneront 100 euros net de plus par mois dès l'an prochain. Les syndicats affichent leur surprise face à une décision non évoquée en réunion, et craignent, en contrepartie, une hausse de leur temps de travail.