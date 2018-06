Le gouvernement a confirmé ce lundi le gel du point d'indice servant au calcul de la rémunération de plus de cinq millions de fonctionnaires pour 2019. Les syndicats sont sortis mécontents de cette réunion à Bercy et parlent d'un "rendez-vous manqué". Depuis presque 10 ans, le point d'indice n'a été relevé que de 0,6 %.

Pas d'augmentation générale mais un "salaire au mérite"

Outre le gel du point d'indice, le secrétaire d’État à la fonction publique Olivier Dussopt a par ailleurs confirmé la reprise de l'application du protocole d'accord de revalorisation des carrières, conclu sous le gouvernement précédent et que l'actuel avait suspendu pour 12 mois par mesure d'économies. Ce protocole sera appliqué au 1er janvier 2019 et doit permettre de repenser la rémunération des fonctionnaires, de développer le salaire au mérite pour certaines professions via des primes ou selon l'ancienneté. Son financement représentera 840.000 euros en 2019, selon un communiqué du gouvernement, et permettra par exemple à un professeur certifié d'obtenir une augmentation annuelle brute d'environ 1300 euros. Autre exemple : un infirmier gagnera 1246 euros bruts supplémentaires par an.

Des mesures "loin d'être à la hauteur" pour les syndicats

Pour ce qui est des autres annonces, le gouvernement a fait savoir qu'il revaloriserait de dix euros les jours de congés rachetés dans le cadre du compte épargne temps, de façon uniforme pour toutes les catégories (par exemple de 60 à 70 euros pour la catégorie C, la plus basse), mais uniquement pour les fonctionnaires d'État et territoriaux. Il ne s'agit que de "mesures périphériques qui ne vont pas avoir un impact majeur" pour les agents, a déclaré Baptiste Talbot de la CGT à l'issue de la réunion.

Malgré les journées de grève et de manifestation du 22 mars et du 22 mai, les syndicats n'ont pas réussi à peser sur ce "rendez-vous salarial" qu'ils étaient pourtant parvenus à décaler. L'intersyndicale doit se réunir le 5 juillet prochain.