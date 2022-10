Salaires : la CGT appelle à étendre la grève et à une journée interprofessionnelle mardi

Le conflit dans les raffineries va-t-il s'étendre à d'autres secteurs ? C'est en tout cas la volonté affichée de la CGT. "Le fait de réquisitionner, ça a mis le feu aux poudres", a déclaré le secrétaire général du syndicat Philippe Martinez sur BFMTV jeudi matin, affirmant avoir dit à la Première ministre Elisabeth Borne que le gouvernement faisait une "connerie". "Ces réquisitions sont une remise en cause du droit de grève", a-t-il répété sur France Bleu Normandie , précisant : "Nous souhaitons que les mobilisations s'amplifient, et qu'elles se développent là où les salariés hésitent encore à se mettre en mouvement pour réclamer des augmentations générales de salaires, à EDF, à la SNCF, dans la métallurgie, chez Safran par exemple où les grèves pour les hausses de salaires sont déjà engagées."

D'autres secteurs de l'énergie déjà mobilisés

Plusieurs centrales nucléaires sont déjà confrontées à des mouvements de grèves pour les salaires, parmi lesquelles Tricastin (Drôme), Cruas (Ardèche), Bugey (Ain) et Cattenom (Moselle) à laquelle s'est jointe jeudi la centrale de Gravelines (Nord), la plus puissante d'Europe de l'Ouest.

Plus que des baisses de production d'électricité, ces grèves retardent, pour certaines, les tests préalables à leur remise sur le réseau après des opérations de maintenance prévues ou des travaux afin de résoudre des problèmes de corrosion. Un contexte difficile alors que la France connaît une situation très tendue à l'approche de l'hiver, avec une large part du parc nucléaire qui est indisponible. Mercredi, 26 réacteurs étaient à l'arrêt sur les 56 que compte le parc nucléaire français.

La CGT ajoute qu'un mouvement est également en cours dans les stockages de gaz d'Engie. Cet appel à élargir le mouvement intervient "à quelques jours" de l'ouverture de négociations dans les entreprises de l'électricité et du gaz, "notamment dans les centrales nucléaires d'EDF". Au niveau de la branche, après des mois de bras de fer, le patronat des industries électriques et gazières et les syndicats sont parvenus le 6 octobre à un accord soumis à signature jusqu'à lundi, qui prévoit notamment une augmentation de 3,6% du salaire national de base sur 2022 et 2023, dont 2,3% au titre de 2023.

Grève interprofessionnelle mardi ?

Les unions départementales CGT ainsi que plusieurs syndicats - CGT, FO, Solidaires, la FSU et l'Unsa - se réunissent ce jeudi après-midi pour discuter d'une journée de grève et de manifestation interprofessionnelle la semaine prochaine - probablement "mardi" - pour défendre le droit de grève et les salaires.

Un texte sera publié à l'issue de la réunion. Tous les participants ne le signeront pas nécessairement : "Nous avons été invités, nous avons dit que nous nous connecterions", a confié à l'AFP le numéro un de l'Unsa, Laurent Escure. "Est-ce qu'il y aura un appel et est-ce que nous serons dedans ? Je n'en sais rien", a-t-il poursuivi. FO pourrait rejoindre le mouvement : l'union régionale Ile-de-France appelle "d'ores et déjà à la mobilisation de ses syndicats le 18 octobre", selon un communiqué. Solidaires souhaite pour sa part "appeler à la grève" mardi, mais aussi proposer à ses structures adhérentes d'organiser "des assemblées générales de reconduction".

Selon Céline Verzeletti, dirigeante confédérale de la CGT, des assemblées générales sont aussi prévues ce jeudi, notamment "dans le secteur de l'énergie et chez les cheminots". Des rassemblements auront également lieu dans la soirée "devant les préfectures pour dénoncer les réquisitions", a-t-elle ajouté.

En Ile-de-France, la CGT-RATP a déjà annoncé qu'elle appelait à cesser le travail ce 18 octobre. Le mot d'ordre concerne "les revalorisations salariales, la question des retraites et la défense du droit de grève remis en cause par les réquisitions dans les raffineries", a précisé à franceinfo Vincent Gautheron, secrétaire de l'Union syndicale CGT-RATP.