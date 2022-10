Salaires : la CGT, FO, Solidaires et FSU appellent à une journée de grève interprofessionnelle mardi

La CGT, FO, Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse Fidl, Unef, MNL et la Vie lycéenne appellent à une journée de grève et de manifestations interprofessionnelles mardi, selon un communiqué lu lors d'une conférence de presse au siège de la CGT ce jeudi. Les salariés sont appelés à manifester pour "les salaires et la défense du droit de grève", après la décision du gouvernement de réquisitionner des salariés de l'industrie pétrolière pour permettre la distribution de carburant, selon ce texte.

ⓘ Publicité

La CFDT ne se joint pas au mouvement. "L'appel à la grève générale dont on parle, ça change quoi concrètement ? Pour les travailleurs les plus modestes, rien", a commenté le secrétaire général du syndicat Laurent Berger, ce jeudi sur France Inter. "Ce n'est pas la convergence des luttes qui va faire l'augmentation des salaires des travailleurs, c'est le dialogue social". "Ce qui m'intéresse, c'est le réel, pas la posture syndicale", a-t-il poursuivi jugeant que c'est aux patrons de répondre "branche professionnelle par branche professionnelle, entreprise par entreprise" au "sujet salarial".