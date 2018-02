Limoges, France

Les footballeurs du Limoges Football Club sont dans le flou. Non payés, certains d'entre eux n'ont pas participé aux entraînements depuis mardi. Si une incertitude a plané sur la tenue du prochain match contre Romorantin, les joueurs comptent bien être sur la pelouse du stade Saint-Lazare de Limoges samedi 17 février. Il n'empêche que la situation reste compliquée.

Une situation qui dure depuis plusieurs années

La colère a explosé mardi soir, les joueurs ont appris qu'ils ne seraient plus payés. Depuis deux saisons, le club est dans une situation financière très délicate. Avec les changements de catégories, notamment la montée en Nationale 2 cette saison, il a dépensé plus qu'il n'aurait du pour rémunérer ses effectifs et a du puisé dans son fond de réserve.

La DNCG (direction nationale du contrôle de gestion), le gendarme du football français, a sanctionné le LFC au mois de décembre (sur l'exercice budgétaire 2016-2017), en lui enlevant trois points au classement, en lui imposant l'encadrement de sa masse salariale et en lui interdisant de recruter. Pour s'en sortir cette année, le club a beaucoup compté sur le financement de ses partenaires privés. La participation a finalement été beaucoup trop insuffisante pour relever la barre.

Les footballeurs dans l'attente

"Pour l’instant, nous sommes dans l'attente", explique le capitaine de l'équipe, Mohamed Hamdi, sans faire plus de commentaires. Cette situation est d'autant plus frustrante pour l'équipe qui a été promue cette année et qui affiche des résultats très encourageants. Avant la rencontre de samedi, le LFC est huitième de Nationale 2 (malgré les trois points retirés au mois de décembre).

"On a fondé de l'espoir dans un club bien structuré, avec un très bon entraîneur, des joueurs qui se donnent du mal. On est vraiment plus que déçus", raconte Alain Perrier, président du club des supporters, qui redoute de revivre la situation de 1987. Il y a 30 ans, le LFC avait déjà déposé le bilan.