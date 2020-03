Salaires précaires, surcharge de travail… la CGT accentue ses actions dans les Monoprix d'Île-de-France

La CGT appelle à un rassemblement devant le Monoprix de la rue Lecourbe, samedi, à Paris pour dénoncer les conditions de travail et les salaires "précaires" des salariés. Un mouvement social est en cours dans les magasins de l'enseigne, en Île-de-France, depuis le 1er février.

Le collectif CGT Monoprix multiplient les rassemblements et actions dans les magasins franciliens de l'enseigne pour réclamer de meilleures conditions de travail.

Avis aux adeptes de l’enseigne Monoprix, les salariés se mobilisent pour faire entendre leur colère. Le collectif CGT Monoprix Ile-de-France appelle à un rassemblement, samedi matin à 11h, devant l’enseigne de la rue Lecourbe, dans le 15e arrondissement de Paris. Il dénonce les salaires précaires, les mauvaises conditions de travail, la diminution des effectifs ainsi que la surcharge de travail des employés en magasin.

Plusieurs actions et rassemblements ont été organisés dans les magasins Monoprix depuis le 1er février dernier. "Face au mépris de la direction nationale de Monoprix envers les salariés de l’enseigne", le collectif a acté la poursuite du mouvement. D’autres actions sont prévues la semaine prochaine, les 17 et 18 mars au Monoprix de Sannois, dans le Val-d’Oise, et le samedi 21 mars au Monoprix de la rue des Dames, dans le 17e arrondissement de Paris.