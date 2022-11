VIDÉO - Salaires : "Quand on ne fait rien, on n’a rien" selon Philippe Martinez

Un nouveau mouvement de grève est organisé ce jeudi pour réclamer principalement des hausses de salaires, sur fond d’inflation. L’appel à la mobilisation est lancé par la CGT . Philippe Martinez, le secrétaire national du syndicat, qui fait en ce moment un tour de France pour aller à la rencontre des militants, est dans le Gard ce mercredi et jeudi. Et il était l’invité de France Bleu Gard Lozère. Entretien.

Philippe Martinez, vous serez ce jeudi après-midi à la manifestation sur les salaires, devant la Maison Carrée à Nîmes... Vous n'allez pas vous sentir un peu seul ?

Depuis que je suis dans le Gard, il y a beaucoup de monde autour de moi. Je pense qu’on sera tout aussi nombreux, aujourd’hui, dans le Gard et dans toute la France.

Donc, pour résumer, vous n'avez pas peur de jouer tout seul à saute-moutons ?

Saute-moutons, je fais attention, ce n’est plus trop de mon âge… Je ne vois pas ce que vous voulez dire.

Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force ouvrière dit que vous faites des grèves "saute-moutons", des grèves perlées qui sont contre-productives.

Ce que je vois, c’est qu’il y a beaucoup de salariés qui revendiquent des revalorisations salariales à juste titre, et ça, depuis le début de l’année. Et quand on revendique, quand on se bouge, ça paye. Je ne peux pas vous citer toutes les entreprises qui ont augmenté les salaires, Total en fait partie, mais il n’y a pas que des grandes boîtes qui ont augmenté de 5, 7, 8, 10%. Ce qui me fait dire que quand on ne fait rien, on est sûr de ne rien avoir. Quand on se bouge, on peut obtenir des choses et c’est ce que nous prônons depuis un petit moment, maintenant.

Mais est-ce que ce n’est pas "contre-productif", dans ce sens : la grève dans les raffineries et dépôts pétroliers Total et Esso, le mois dernier, a créé une pénurie à la pompe, ce qui a fait monter les prix. Et au bout du compte, ce sont les Français qui ont payé, ceux-là même pour qui vous réclamez des hausses de salaires…

Je ne pense pas. Je suis même sûr que ce n’est pas la grève qui a fait augmenter le prix des carburants. Demandez à Monsieur Total, Monsieur Pouyanné, qui s’est augmenté de 52%...

Il s’agit en réalité d’un rattrapage, puisqu’il avait baissé son salaire lors de la crise du Covid...

Donc, il s’est augmenté de 52%... Vous pouvez vous faire l’avocat de Patrick Pouyanné, il en a d’autres que vous. Monsieur Pouyanné n’est pas payé au SMIC, donc, je pense que l’augmentation des prix des carburants, c’est de la spéculation, et on fait payer justement aux Français le fruit de cette spéculation. Nous, la question qu’on pose, c’est : est-ce qu’on peut vivre aujourd’hui, que ce soit dans le Gard, en Lozère, ou à Paris, avec 1.400 ou 1.500 euros ?

1.678 euros brut pour le SMIC qui, lui, suit l’inflation…

1.678 euros brut, effectivement, c’est vrai, mais quand on paie les cotisations, et que vous allez faire vos courses, vous payez avec votre salaire net. Est-ce qu’on peut vivre dignement aujourd’hui avec 1.400 euros net ? Vous connaissez l’augmentation du prix du pain, des pâtes, de tous les produits de nécessité. Ils sont frappés par une inflation à deux chiffres. Donc, nous demandons que le SMIC soit réévalué à 2.000 euros brut et qu’il y ait indexation des salaires sur l’inflation. Ça existe en Belgique, au Luxembourg. Ça n’existe plus en France depuis 1982, je ne vois pas pourquoi on ne remettrait pas ça en place.

L’autre sujet brûlant de cette fin d’année, en France, c’est la réforme des retraites. Emmanuel Macron veut décaler progressivement l’âge de départ, pour arriver à 64, voire 65 ans, en 2031. Pour vous, c’est la ligne rouge ?

Il n’y a pas que pour nous. Toutes les organisations syndicales sont contre. Il y a des concertations en cours. Le président de la République veut passer en force tout seul l’augmentation de l’âge de départ à la retraite. Mais là aussi, il faut être concret. Comment on va faire en sorte que les jeunes trouvent du boulot si les anciens partent plus tard. Nous, on est logique. Il vaut mieux que les salariés les plus âgés partent pour laisser la place aux plus jeunes.