A Salaise-sur-Sanne, la fripe c’est chic

Une friperie de 750 mètres carrés ouvre ce samedi 11 mars 2017, sur la zone d'activités commerciales Les Justices à Salaise-sur-Sanne. C'est la 82ème boutique Ding Fring , et la plus grande ouverte en France par le Relais, une entreprise du secteur social et solidaire membre d'Emmaüs.

Vous vous demandez sans doute ce que deviennent les vêtements, chaussures et autres articles de mode dont vous ne voulez plus et que vous placez dans l’un de ces conteneurs placés dans les déchetteries ou sur les parkings. Voici une partie de la réponse, avec l’ouverture du magasin Ding Fring à Salaise-sur-Sanne. C’est le plus grand du genre pour le Relais, entreprise de l’économie sociale et solidaire, membre d’Emmaüs. Sa spécialité : la collecte, le tri, le recyclage ou la revente des textiles.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le Relais a son siège à Pélussin dans la Loire, et rayonne sur 6 départements, dont l’Isère, avec un parc de 435 conteneurs qui lui ont permis de collecter en 2016 plus de 2.000 tonnes de textiles.

Les articles de luxe particulièrement recherchés

A Salaise-sur-Sanne, on trouve les articles dans le meilleur état, vêtements mais aussi chaussures, sacs et foulards, tout spécialement triés. La friperie a le vent en poupe, et ce que recherchent les clients, ce sont les grandes marques. Corinne Matéos, employée du Relais, inspecte un foulard Hermès. Ce n’est pas un faux. Ses bords sont ourlés comme il se doit, il porte son étiquette, et elle désigne le copyright, inscrit dans un cercle: « C’est le modèle Chasses Exotiques. Il est à 229 euros ». Il arrive que dans une enseigne Ding Fring, certains sacs ou vêtements de luxe soient vendus un millier d'euros. Mais il y en a pour toutes les bourses puisque l'étiquette la plus basse affiche 50 centimes.

6 personnes en contrat d'insertion

Le Relais emploie dans cette boutique 6 personnes en contrat d’insertion. Comme Marion, 25 ans, venue de l’île de la Réunion, qui a eu bien du mal à trouver ses repères en débarquant en métropole. C’est Pole Emploi qui a fini par l’orienter vers le Relais. « On va les former, leur apprendre les techniques de vente, pour qu’ensuite elles puissent trouver un emploi dans la vente », explique Stéphane Jambon, responsable du Relais 42. Dans la région, comme Marion, ils sont 28 salariés en contrat d'insertion. Certains seront embauchés en CDI par le Relais, d'autres trouveront en emploi dans une boutique traditionnelle.