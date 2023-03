Salariés assignés pour exercice abusif du droit de grève : la justice rejette les demandes d'Amazon à Gidy

L'heure est au soulagement pour les 44 salariés poursuivis par Amazon à Gidy. Le géant du e-commerce les avait assignés devant le tribunal judiciaire d'Orléans pour exercice abusif du droit de grève - en l'occurrence, un blocage du site la semaine dernière pour réclamer une hausse des salaires. Amazon réclamait une sanction de 300 euros par salarié (au titre des frais de justice) : il n'en sera rien.

ⓘ Publicité

Exercice illégal du droit de grève, mais pas de condamnation

Dans son jugement rendu ce vendredi matin, le tribunal estime qu'il y a eu un blocage total du site par les grévistes, lors de la matinée du mercredi 15 mars. "Il en résulte un exercice abusif du droit de grève, constitutif d'un trouble manifestement illicite." Mais, soulignent les juges, "il convient de constater que ce trouble a pris fin" puisque le mouvement a été levé lundi dernier, et de rappeler que "le juge des référés ne peut ordonner une expulsion in futurum en cas de reprise éventuelle du blocage". Amazon est donc débouté sur ses demandes d'indemnisation. L'entreprise estimait que 220 000 colis étaient restés coincés sur le site lors de cette grève et n'avaient pu quitter le hall d'expédition de Gidy.

Les grévistes devront changer de méthode la prochaine fois

"Cette décision de justice est évidemment un soulagement pour les salariés puisqu'il n'y a pas de condamnation financière, ni astreinte ni prise en charge des frais de justice de la société Amazon, réagit Me Sylvie Mazardo, qui défendait l'une des grévistes. De plus, Amazon ne pourra pas se saisir de ce jugement pour engager d'éventuelles sanctions disciplinaires vis-à-vis des salariés qu'elle avait assignés." Malgré tout, insiste l'avocate, la décision du tribunal judiciaire sonne un peu comme un avertissement pour les salariés : "Le tribunal a tout de même conclu qu'il y avait eu un usage abusif du droit de grève, ce que nous contestions. Cela donne un peu la méthodologie pour la suite : lors du prochain mouvement, les grévistes devront fonctionner autrement sur ce site s'ils ne veulent pas cette fois-ci être sanctionnés."