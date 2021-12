Salariés de LSI, Ex-GM&S, militants politiques... 150 personnes dans les rues de la Souterraine

Environ 150 personnes ont défilé dans les rues de la Souterraine ce samedi 18 janvier à l'appel du collectif "Plus jamais ça", qui milite pour la justice sociale ou bien la défense des services publics. La question du sort des employés de LSI (ex GM&S) s'est aussi invitée dans le cortège.

La manifestation était déjà prévue avant, mais les événements récents à LSI lui donnent une autre teneur. Environ 150 personnes ont défilé dans les rues de la Souterraine ce samedi 18 janvier pour demander plus de justice sociale, défendre les services publics... mais aussi les employés de LSI, dont le futur est incertain.

Remettre la veste GM&S

Dans le cortège, entre les chasubles rouges de la CGT, on distingue plusieurs vestes grises à bandes fluorescentes. Sur le revers, un sigle : GM&S. Xavier travaille aujourd'hui à LSI, il a remis son ancien bleu de travail pour la manifestation. Le quinquagénaire s'inquiète pour son emploi : "si on est licenciés, ce qui nous attend, c'est la reconversion mais moi j'ai 57 ans, la reconversion à cet âge ce n'est pas évident."

D'autres sont des anciens. Patrice a été licencié de GM&S il y a quatre ans, il a remis la veste pour soutenir ses vieux collègues. "J'ai passé 38 ans et 8 mois à GM&S, les gars qui sont là, je les connais. Et ils vont sûrement sans tarder vivre ce qu'on a vécu. "

Soutien des citoyens

Un peu plus loin dans le cortège, on trouve Renée. Sostranienne depuis 30 ans, elle a fait plusieurs manifestations pour GM&S. Aujourd'hui elle s'inquiète non seulement pour les employés de LSI, mais aussi pour sa ville : "s'il y a beaucoup de licenciements, ces gens vont quitter la Souterraine. Et ça personne n'en n'a besoin", s'alarme-t-elle.

D'après les syndicats, les employés de LSI n'ont pas eu de retour de leur employeur concernant l'avenir du site de la Souterraine.