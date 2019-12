Sablé-sur-Sarthe : une nouvelle épicerie dans le quartier de Montreux sans commerce depuis trois ans

Sablé-sur-Sarthe, France

Un commerce d'appoint a ouvert, mi-décembre, au cœur du quartier populaire de Montreux de Sablé-sur-Sarthe. Depuis la fermeture du Leader Price, il y a trois ans, l'endroit était resté sans magasin. Le propriétaire du nouveau Coccimarket, Radouane Baaoua, possède aussi celui de la rue Saint-Nicolas, dans le centre-ville. "On s'est aperçu qu'il y avait un besoin", explique ce quarantenaire originaire de Poitiers. "Le quartier a déjà fait l'expérience de deux grandes surfaces qui ont fermé, donc je pense qu'il faut plus un commerce de proximité qu'une grande enseigne." Le sien fait près de 170 m², ce qui lui permet d'avoir beaucoup de références de produits et du frais.

Un service de livraison pour les seniors

Ryan, 22 ans, habite derrière le Coccimarket, à cinq minutes à pieds. Il vient y acheter quelques articles, en complément du plein de courses hebdomadaires qu'il fait en hypermarché. Pour le jeune homme, ce n'était pas pratique de "devoir aller en ville à chaque fois pour acheter des petites babioles". Le quartier de Montreux compte trois résidences pour les personnes âgées. Ce sont elles qui viennent le plus, surtout le matin, selon Radouane Baaoua.

Le gérant a décidé de mettre en place un service de livraison pour les aider. "Les personnes peuvent, par exemple, soit appeler, on prépare les courses et on les livre. Soit la personne vient au magasin elle-même, comme ça elle choisit les produit quelle veut. On encaisse et puis _on livre une ou deux heures après à domicile gratuitement_", détaille Radouane Baaoua. "C'est un service humain", souligne-t-il.

Aidé par la mairie, Radouane Baaoua a retapé l'ancienne salle André Cerisay. © Radio France - Clémentine Sabrié

Après deux semaines d'ouverture, le gérant tire un premier bilan : environ soixante clients viennent dans son magasin chaque jour. Ce n'est pas énorme, mais c'est un bon début. "Ça fait tellement longtemps que tout est fermé que les gens ont pris d'autres habitudes", précise-t-il. Radouane Baaoua table tout de même sur un chiffre d'affaire de 300.000 euros pour sa première année. Il s'amuse : "La balle est dans le camp des habitants de Montreux."

Info pratique

Le Coccimarket de l'avenue André Cerisay, à Sablé-sur-Sarthe, est ouvert tous les jours (même les jours fériés) de 8h à 13h et de 15h à 21h.