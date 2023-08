Sale temps pour l'immobilier en Berry, les ventes en baisse de 30% sur les 3 derniers mois

Les professionnels de l'immobilier font grise mine, mais également les futurs propriétaires. En un an, le nombre de prêts immobiliers a baissé de moitié en France. En cause : les banques qui accordent moins facilement de crédits aux futurs propriétaires de biens depuis le début de l'inflation. Les ventes et achats d'appartements et de maisons sont donc en baisse dans l'Hexagone. Dans les départements de l'Indre et du Cher, les transactions ont baissé de 25 à 30% en moyenne ces trois derniers mois, malgré un prix du mètre carré en légère baisse, et les professionnels sont inquiets.

ⓘ Publicité

Les transactions en baisse de 25 à 30% dans l'Indre

Dans l'agence Century 21 Adressimo de Châteauroux, tenue par Ludovic Dagois, le constat est sans appel : "on est aux alentours d'une quarantaine de maisons vendues ces trois derniers mois dans mon agence, mais ce n'est pas un très bon chiffre par rapport à l'année dernière puisqu'en moyenne, les transactions sont en baisse de 25%." Une tendance qui concerne surtout les zones urbaines comme Bourges et Châteauroux : "nous sommes plutôt inquiets, car en réalité, nous n'avons pas de visibilité sur le marché à venir."

Face à la crise, certains vendeurs sont toujours plus gourmands et veulent faire un maximum de bonnes affaires. "Nous avons un certain nombre d'anecdotes, comme des vendeurs qui nous disent que le marché est fou, et qu'ils veulent vendre une maison à 150.000 euros alors qu'elle est estimée à 120.000, témoigne Ludovic Dagois. En fait, ces vendeurs se disent : 'sur un malentendu, on va bien trouver un pigeon qui va nous l'acheter'. Mais il n'y a plus de pigeons aujourd'hui, les gens sont particulièrement informés, et de toute façon, tous les prix du mètre carré sont disponibles sur Internet."

Des agences immobilières ferment

Même s'il est difficile d'emprunter en ce moment, le prix des biens immobiliers a lui baissé de 5% dans les villes de l'Indre, 10% dans les zones rurales. Plus de 600 agences immobilières ont fermé leurs portes ou sont en redressement depuis un an partout en France. D'après Ludovic Dagois, ce n'est pas le cas chez nous, et cela concerne surtout les très grosses agglomérations, comme Lyon ou la région parisienne.