Salle pleine pour le concert de soutien aux salariés de Ford à Blanquefort

Bordeaux, France

Cali en tête d'affiche, entouré des Hyènes, des Hurlements d'Léo, de Balbino Medellin ou encore Giorgia Sinicorni. Tous ces artistes sont venus chanter dans la salle des fêtes du Grand Parc à Bordeaux pour les 850 salariés de l'usine Ford Blanquefort mais aussi pour leurs familles. L'argent de la billetterie leur est destiné.

1.095 billets vendus

Les 1.095 billets de concert disponibles ont tous été vendus et bien avant la date du concert selon les organisateurs. Laura, qui gère la salle des fêtes du Grand Parc à Bordeaux, est "très ravie", "on ne pensait vraiment pas qu'on serait complet, on est obligé de refuser du monde", Elle raconte "qu'il y a même des gens qui sont venus, qui savaient que c'était complet et qui ont donné 10 euros et qui sont repartis".

Parmi les spectateurs qui ont réussi à obtenir un billet, Géraldine. La jeune femme ne sait pas si sa présence peut réconforter les salariés mais elle tient à être là pour montrer "qu'il y a des gens qui pensent à eux et qu'ils ne sont pas tout seuls". Dans le public également Renaud qui pense à l'après, au devenir des salariés : "Ford a ouvert dans les années 70, cela veut dire aujourd'hui que les salariés ont 30 à 40 ans d'ancienneté dans cette boîte, ils vont avoir du mal à ses réinsérer, cela me touche".

La chanson les "Mains d'or" reprise par le public

Moment d'émotion quand le chanteur Balbino Medellin reprend la chanson "Les Mains d'Or" de Bernard Lavilliers. Une chanson qui raconte ces fermetures d'usines en France et le désarroi des salariés qui se retrouvent au chômage malgré leurs compétences. Le chanteur Cali estime que ce concert "n'est pas festif, c'est un rassemblement, on se serre les coudes". Cali qualifie la fermeture de l'usine Ford de Blanquefort de "tragédie humaine et sociale qui touche tout le monde".

Bercy demande 20 millions d'euros à Ford

Cali demande au gouvernement de refuser le plan social de Ford. L'administration doit valider ou non ce lundi 4 mars, la deuxième proposition de Ford. La première avait été rejetée.

Ce dimanche 3 mars, Bruno Le Maire annonce dans le journal Le Parisien, avoir demandé 20 millions d'euros à Ford pour "réindustrialiser le site de l'usine de Blanquefort". Selon le ministre de l'Economie, le constructeur s'est engagé à revenir vers Bercy en début de semaine.