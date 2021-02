Salles de sport : Greenhouse garde la forme avec le sport sur ordonnance

Cet après-midi autour de Maxime, enseignant en activité physique adaptée, elles sont trois sur les parquets de Greenhouse, la salle de sport du Pôle de loisirs d'Amnéville : Marie-Laure, Francine et Eliane font de l'exercice en musique et sous les conseils de leur professeur. Une séance de sport comme une autre, sauf qu'elle la seule, au milieu de ce grand complexe que les mesures de restriction ont vidé de ses adhérents.

Label "sport santé"

Si Greenhouse peut toujours fonctionner partiellement, c'est que la salle est labellisée "sport santé" : depuis le 4 janvier dernier, elle a l'autorisation d'accueillir des publics prioritaires. "Il y a des prescriptions médicale, des personnes en invalidité, des sportifs de haut niveau, les étudiants STAPS..." détaille Allison Masci, la gérante de Greenhouse. Ainsi, Marie-Laure, Francine et Éliane bénéficient de Prescri'mouv : du sport sur ordonnance, à raison d'une séance de 45 minutes par semaine, dans le cadre d'un dispositif mis en place par l'Agence Régionale de Santé et la région Grand Est.

"Quand on vient ici, c'est un peu une libération", confie Marie-Laure. "Ça nous fait sortir de la maison", poursuit Éliane, "quand on sort d'ici, on est bien fatigué mais c'est de la bonne fatigue. Ici on est motivé." Et elles apprécient aussi largement de profiter de telles installations pour elles toutes seules !

Mélanie Varin et Allison Masci, manager et gérante de la salle de sport Greenhouse à Amnéville © Radio France - Clément Lhuillier

Toujours mieux que rien

"On ne sa cache pas : ça fait du bien aussi pour notre équipe, pour nos membres" explique Allison Masci, "en ces temps là, me lever le matin et me dire qu'on ouvre, même pour quelques personnes, ça fait du bien." Car ce n'est bien-sûr pas avec ces quelques entrées que Greenhouse peut surmonter cette crise, mais grâce aux différentes aides accordées. Les heures d'ouvertures sont réduites et une partie du personnel est toujours en chômage partiel. "L'activité physique développe les défenses immunitaires et est bénéfique pour la santé mentale" rappelle la gérante qui se demande quand et comment elle pourra rouvrir normalement. Comme d'autres, la salle tente tout de même de maintenir un lien avec ses adhérents en proposant des séances par vidéo. "C'est important, c'est le cœur de notre métier" poursuit Mélanie Varin, manager et coach. "Mais ils ont envie de revenir. On sent très bien qu'ils n'attendent que cela" D'autant que Greenhouse a investi dans une vaste extension de 200m2 avec des salles d'aquabike, un cabinet de naturopathe, des espaces détentes, des vestiaires flambant neuf. C'était juste avant le premier confinement.