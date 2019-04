Salon "2.000 emplois, 2.000 sourires" à Orléans ce jeudi : "10.000 offres d'emplois pourraient être déposées"

Orléans, France

La septième édition du salon "2000 emplois, 2000 sourires" se déroule ce jeudi au Zénith d'Orléans. Au programme : des "ateliers RH", animés par des professionnels des ressources humaines afin de recevoir des conseils en orientation professionnelle, réussir un entretien, ou faire son CV...etc. Une centaine d'entreprises et organismes de formations figurent parmi les exposants, avec des offres d'emploi en nombre, promettent les organisateurs. Ce salon a été créé en 2013 par l'entrepreneur orléanais Alex Vagner et par Daniel Guillermin, ex président de la chambre de commerce et d'industrie du Loiret et ex PDG de Shiseido France.

10 000 offres d'emploi pourraient être déposées" (François Bonneau)

"Ce genre de salon fonctionne ! Quand il a été lancé, la Région était seul financeur car j'y croyais déjà très fort. Pourtant, on me disait "vous annoncez 2000 emplois, est-ce que vous les aurez ? " Aujourd'hui, le salon a fait son chemin, on ne me pose plus la question, _on parle de 10 000 offres d'emploi qui pourraient être déposées à l'occasion de ce salon à Orléans !_", assure François Bonneau, président du conseil régional Centre-Val de Loire, qui verse 55000 euros au salon "2000 emplois, 2000 sourires".

Le président de la Région assure qu'il s'agit d'argent public "très bien investi": "ça permet à des gens de rejoindre l'emploi, de retrouver la confiance et la fierté. Des femmes et des hommes se mettent en bienveillance pendant ce salon, c'est une journée de la main tendue, les gens se sourient l'un à l'autre pour retrouver _le chemin de la confiance_."

Une édition à Châteauroux la semaine prochaine

Ce salon "2000 emplois, 2000 sourires" bénéficie de partenariats privés, et du soutien d'autres collectivités locales, dont le Département (12 500 euros), ainsi que la Ville et l'Agglo d'Orléans (43000 euros, incluant la mise à disposition de matériel et diverses prestations). L'entrée est gratuite, le salon est ouvert de 9h à 17h ce jeudi au Zénith d'Orléans. "2000 emplois / 2000 sourires" aura lieu également à Châteauroux le 30 avril.