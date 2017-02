Salon auto de Pau : autant de visiteurs et autant de voitures vendues

Comme l'an dernier, une centaine de véhicules d'occasion ont été vendus au salon de l'auto de Pau ce week-end. Les polémiques sur le diesel ne dissuadent par les béarnais.

Pendant trois jours le salon de l'auto d'occasion a eu lieu au Parc des Expositions de Pau. Les organisateurs estiment qu'il y a eu autant de visiteurs que l'an dernier et que les ventes n'ont pas chuté.

Autant de visiteurs autant de ventes

L'entrée étant gratuite les organisateurs n'ont qu'une estimation de la fréquentation. Selon Philippe Gabrillargues, responsable du salon, 4.500 à 5.000 visiteurs ont fréquenté le Parc des Expositions pendant les trois jours "c'est bien, c'est comme l'an dernier". Comme l'an dernier également, une centaines de véhicules d'occasion ont été vendus. Depuis vendredi 16 concessionnaires étaient installés au salon soit environ 400 véhicules à vendre.

Autant d'essence que de diesel

Depuis plusieurs mois le diesel a très mauvaise presse. L'an dernier et pour la première fois depuis plus de 15 ans les ventes de voiture diesel ont fortement baissé. Considéré comme très polluant, Ségolène Royal, la ministre de l'Ecologie et de l'Environnement s'est même prononcée publiquement en faveur d'une interdiction progressive du diesel en France. Le scandale Volkswagen n'a rien arrangé, le groupe automobile allemand aurait utilisé différentes techniques visant à réduire frauduleusement les émissions polluantes de certains de ses moteurs diesel et essence .

Les voitures diesel sont moins polluantes qu'elles l'ont été dans le passé — Bertrand Foucher de Renault

Au salon de l'auto de Pau, le diesel n'est pas banni par les visiteurs. La plupart des concessionnaires interrogés assurent avoir vendu autant de véhicules essence que de véhicules diesel. Le Directeur de Renault à Pau n'a pas ressenti d'inquiétude de la part des clients " pas de questions particulières à ce sujet, si on doit les conseiller on répond par rapport à l'utilisation du véhicule. Si j'ai un client qui fait essentiellement du circuit urbain et rural là ça ne fait aucun doute on conseillera un véhicule essence [...] si le client fait 25.000 kilomètres par an il est évident qu'on roule avec du diesel" explique Bertrand Foucher.

Les visiteurs interrogés n'ont pas l'intention de changer leurs habitudes "on nous a poussé à prendre des diesel et maintenant il faudrait prendre de l'essence?" dit un peu agacé un visiteur du salon. Le prix à la pompe semble être le principal argument des clients du diesel. Au litre, le diesel est en moyenne 15 à 20 centimes moins cher que l'essence "c'est une réalité économique, on a des petits salaires" explique une paloise à la recherche d'un véhicule. En moyenne, à l'achat, les véhicules diesel sont plus chers que les essence.

