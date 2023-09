Salon de beauté solidaire à Poitiers : prendre soin de soi à moindre coût, grâce à des socio-esthéticiennes

L'Effet papillon, salon de beauté solidaire à Poitiers a ouvert en 2020 et ne désemplit pas.

Le salon est chaleureux, dans les tons émeraudes et dorés, décoré avec soin. Au bac de shampoing, Danielle s'apprête à faire une couleur, pour seulement 14 euros. "Dans les autres salons c'est le triple, ça m'intéresse parce que j'ai une petite retraite", se réjouit-elle.

Elle est accueillie au salon par des socio-esthéticiennes, comme Cécile. Elle fait un métier peu connu, qui vise à prendre soin des gens physiquement, "mais aussi à l'intérieur, avec des petits gestes anodins, des paroles de réconfort et parfois juste l'écoute, ils ont besoin de parler et on est là pour les entendre".

Trois barèmes de prix

Cécile et Françoise, la gérante elle aussi socio-esthéticienne, à l'origine du projet, se sont formées dans une école spécialisée à Tours, au CODES (Cours d'esthétique privée à option humanitaire et sociale).

Désormais, depuis l'ouverture du salon en 2020, elles accueillent clients et clientes avec trois barèmes de prix, en fonction des revenus, de 7 à 40 euros, prix maximal payé par les clients solidaires qui permettent au système d'être viable économiquement. "Pour moi, le maître-mot c'est 's'autoriser', et c'est important de pouvoir se l'offrir", lance Françoise.

Françoise, à gauche, et Cécile, à droite, deux socio-esthéticiennes du salon de beauté solidaire l'Effet papillon à Poitiers. © Radio France - Nicolas Piquet

Elle est ravie des résultats de son salon : "Il y a des personnes qui sont venues, qui ont repris confiance en elle et qui ont retrouvé un travail, fait des formations. Elles sortent de chez elles, des gens leur dise 'tu es belle' et elles reprennent confiance en elles."

L'Effet Papillon , salon de beauté solidaire - 76 Av. de la Libération, 86000 Poitiers - 07 64 00 05 68