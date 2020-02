Salon de l'agriculture : la belle pousse des champignons bretons LOU

Cultivés à Poilley près de Fougères, les champignons de la marque LOU s'exposent au salon de l'agriculture à Paris. L'entreprise créée il y a dix ans va s'agrandir et embaucher.

Le salon de l'agriculture ferme ses portes ce dimanche 1er mars à Paris, porte de Versailles. Les visiteurs vont encore être nombreux à arpenter les allées et à découvrir les stands bretons. Au milieu des classiques andouilles, galettes, huîtres et cidre, les champignons LOU ont réussi à se faire une place.

4.500 tonnes de champignons produits chaque année

L'entreprise a ouvert il y a dix ans à Poilley près de Fougères en Ille-et-Vilaine et depuis elle connaît un vrai succès. Le développement du bio et du "bien-manger" en général a permis à Benoit Roze et sa sœur, co-fondateurs de l'entreprise de conquérir de nouveaux marchés. "Nous produisons aujourd'hui 4.500 tonnes de champignons dont 20% en bio. Ce sont majoritairement des champignons de Paris. Il y a une vraie demande des consommateurs, même si le champignon n'est pas encore assez consommé en France."

Des embauches à venir

Au salon de l'agriculture, peu de curieux savent d'ailleurs que le champignon peut se déguster cru. "Nous le proposons avec une fromage, un morceau de saucisson ou au naturel. En réalité, nous avons toute une gamme de produits qui permettent de manger nos champignons lors d'un repas classique ou à l'apéritif."

Pour faire face à la demande croissante, l'entreprise veut augmenter sa production. Elle va agrandir son hangar climatisé et projette d'embaucher une vingtaine de personnes.