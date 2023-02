Salon de l'agriculture : le taureau marnais Oural, future star

"Il en impose rien que dans sa tête, dans ses largeurs, dans son oeil, il est au top pour aller au Salon aujourd'hui", souligne Nicolas Marlette. Lui et son frère Mickaël Marle sont éleveurs de vaches allaitantes à Crugny dans la Marne et ils vont pour la première fois cette année au Salon international de l'agriculture à Paris, qui ouvre ses portes ce samedi. Leur taureau nommé "Oural" pourrait bien être l'une des stars des concours.

Une première au salon de l'agriculture à Paris

Car dans son carré de pâture bien réservé, Oural 5 ans, est un taureau hors normes. Mickaël détaille : "c'est un taureau énorme par sa taille déjà, il fait partie des plus grands taureaux de France en hauteur, et il a une belle masse musculaire puisqu'il approche les 1800 kilos...". On connaîtra les "mensurations" exactes du gros bébé au Salon de l'agriculture, où il sera pesé et mesuré.

Mickael et son frère Nicolas ont acheté Oural lorsqu'il avait 10 mois, et il avait déjà des pré dispositions "qui présageaient un bel avenir". Désormais, c'est une "référence" dans le monde des taureaux reproducteurs de race charolaise. "On est pas les meilleurs de France mais les gens viennent de partout jusqu'à chez nous...", explique humblement Nicolas Marlette. Le Salon de l'agriculture est un sacré coup de projecteur : "suite à la publication de la participation d'Oural, on a eu des coups de fils du Mexique, d'Irlande, différents élevages qui veulent acheter des doses de ce taureau".

Une reconnaissance pour l'élevage

Mickael et Nicolas travaillent ensemble depuis 15 ans sur l'exploitation familiale dans ce petit vallon à l'ouest de Reims où l'élevage a quasiment disparu. Ils possèdent 550 vaches allaitantes et il y a une centaine de naissances par an sur la ferme. Et cette participation au Salon de l'agriculture avec Oural est une forme de reconnaissance : "ça fait chaud au coeur, on se dit qu'on avance en génétique et qu'on est pas si mauvais que ça", sourit Mickaël.

Le concours où "Oural" et les deux éleveurs marnais pourraient être récompensés, se déroulera jeudi 2 mars : Oural concourt dans la catégorie taureaux adultes reproducteurs race charolaise.