Salon de l'Agriculture : une fromagerie indrienne à Paris

Au sein du Salon de l'Agriculture, il y a le Salon du Fromage et des Produits laitiers. Jusqu'au mercredi 26 février, 7 exposants représentent la région Centre-Val-de-Loire, parmi elles, la fromagerie J.Jacquin. C'est la seule fromagerie de l'Indre présente au salon.

Le camion de la fromagerie est parti ce samedi, direction Paris. A son bord, pas moins de 800 kilos de fromage de chèvre du Valençay pour être exposé et dégusté au salon du fromage et sur les stands du salon de l'agriculture. Pascal Jacquin y sera ce dimanche "c'est devenu un salon professionnel, on noue des relations commerciales dans le monde entier !"

20 ans de Salon de l'Agriculture

Ce rendez-vous, Pascal Jacquin y est habitué : voilà une vingtaine d'années qu'il a son stand au salon de l'Agriculture, avec comme objectif : faire connaitre le Valencay à toujours plus de monde et toujours plus loin : "On livre en Asie, au Canada, à Bamako ! On est très fier de faire connaître le chèvre du Valençay toujours plus loin sur la planète !'

Une exportation qui ravit les papilles étrangères et les nostalgiques expatriés assure le PDG de l'entreprise familiale : "on a des clients qui vivent à l'étranger mais qui souvent sont originaires de la région qui nous écrivent pour nous dire qu'ils sont très content de trouver des fromages de notre marque chez eux ! Ça leur rappelle le pays !"

A côté du Valençay, on peut trouver à Paris d'autres fromages berrichons, comme le crottin de Chavignol ou encore la célèbre faisselle de Rians.