Salon de l'apprentissage à Bordeaux : après la pandémie, "les publics ont besoin de se retrouver en réel"

L'épidémie de coronavirus reflue et l'allègement des restrictions sanitaires autorise la reprise de nombreuses activités. Comme les salons. Celui de l'apprentissage et de l'alternance se tient à Bordeaux ce week-end. Et le public est enthousiaste selon l'organisateur, CEB.

Le recul de l'épidémie de COVID-19 et l'allègement des mesures sanitaires permet la reprise des salons et des congrès. L'entrée est soumise au pass vaccinal, c'est donc sans masque que les visiteurs pourront arpenter les allées du salon de l'apprentissage et de l'alternance ce week-end, à Bordeaux. Un petit goût de la vie d'avant et surtout, selon Stéphane Kintzig, directeur général de Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB), invité de France Bleu Gironde, ce jeudi matin, de quoi répondre "à la forte attente des publics de se retrouver en réel", "un véritable enthousiasme". "Rien ne remplace l'échange direct que vous pouvez avoir avec un exposant sur un salon", poursuit-il.

S'il y a un effet bénéfique à tirer de cette période de crise sanitaire, estime Stéphane Kintzig, c'est qu'elle a poussé "les pouvoirs publics à se rendre compte de l'importance de la filière" des congrès et salons, "de son poids économique". La crise sanitaire aura également permis de donner une autre dimension à ces événements : une version virtuelle sera désormais couplée au rendez-vous physique du salon ou du congrès pour lui permettre "de vivre toute l'année par rapport à ce qui se faisait avant où il n'y avait effectivement qu'un point d'orgue dans l'année".