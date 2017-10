Salon de l'auto : les voitures d'occasion cartonnent

Le salon de l'auto, c'est depuis vendredi au Parc des Expos de Tours. Plus de quarante marques. Près de 25 000 mètres carrés d'exposition. Et si l'on s'imagine que les voitures neuves ont plus de succès que les voitures d'occasion, ce n'est pas forcément vrai. Reportage dans le hall occasion.

Au salon de l'auto, deux halls distincts : le hall des belles voitures neuves et de derniers cris, et le hall des voitures d'occasion. Et si on s'attarde un peu sur le comportement des visiteurs, en peu de temps on s'aperçoit d'une chose : les gens qui sont là pour acheter se tournent beaucoup plus vers le hall occasion. "Une question de budget. Les voitures neuves sont très belles mais quand tu regardes leurs prix, ça fait mal.", explique cet homme venu acheter une voiture à son fils.

Des baisses conséquentes

Dans le hall occasion, c'est vrai que les prix sont plus abordables. On peut même trouver des voitures à 4000 euros. Mais ce qui est le plus impressionnant, ce sont les différences de prix. Cet homme en regardant une voiture dans le hall occasion : "Je viens de voir la même voiture en neuve dans l'autre hall. Elle était à 21 000 euros pour 18 000 ici. Pourtant celle ci date de seulement huit mois."

Des voitures encore presque neuves

Certaines voitures classées "occasion" n'ont effectivement presque jamais roulé. Mais rien que quelques kilomètres les fait baisser en valeurs considérablement. Ce qui fait le bonheur des concessionnaires d'occasions présents ici. Valentin a vendu trente voitures depuis le début du salon : "Les baisses de prix pour des voitures ont roulé seulement quelques mois permet d'attirer des acheteurs. D'ailleurs, le marché de l'occasion est on ne peut plus dynamique en ce moment. C'est le triple en volume des ventes de voitures neuves."